PRESENTER sekaligus YouTuber, Deddy Corbuzier mengumumkan bahwa dirinya akan rehat sementara dari media sosial. Hal tersebut bahkan diungkapkan langsung olehnya melalui unggahan terakhirnya di akun Instagram.

Dalam foto tersebut, Deddy terlihat menuliskan pesan bahwa dirinya akan berhenti menggunakan media sosial selama beberapa waktu.

"I Will Be Off All Social Media For A Moment, Deddy Corbuzier," tulisnya dalam Instagram tersebut.

Sementara itu, pada kolom keterangan foto kekasih dari Sabrina Chairunnisa ini juga turut mengucapkan kalimat sampai jumpa lagi.

"See u when I see you. Love you all," tulisnya lagi.

Unggahan tersebut sontak membuat rekan-rekan ayah satu anak itu menuliskan komentarnya terkait keputusan mantan suami Kalina Oktarani ini untuk rehat sementara dari media sosial. Mereka pun berharap agar kondisi Deddy baik-baik saja, setelah memutuskan untuk istirahat dari bermain media sosial.

"Hope everything is ok, om!," ungkap Fitra Eri.

"Till we meet again Master! Enjoy your social media break, and please come back with massive surprise!," sambung Candra Dwiyanto.

Bahkan tak sedikit pula netizen yang menduga bahwa keputusan Deddy untuk rehat lantaran ia ingin fokus dalam mempersiapkan dirinya menjalani ibadah haji. Pasalnya, ia menjadi satu dari beberapa artis yang mendapatkan undangan khusus dari kerajaan Arab Saudi untuk menjalankan ibadah Haji tahun ini. "Semoga menjadi haji yg mabrur..," kata akun firmandesa. "mau naik haji kah? Jadi om?," tutur ovl_lvo. "Mau khusuk ibadah haji, jadi hp disimpen," lanjut ismiadi.andriawan. Sebelumnya, Gus Miftah memang sempat mengumumkan bahwa dirinya mendapatkan undangan khusus untuk mengajak beberapa selebriti menjalani ibadah haji. Selain pasangan Rizky Billar dan Lesti, Gus Miftah mengaku akan mengajak Deddy Corbuzier.