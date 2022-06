JAKARTA - Kekasih Kalina Oktarani, Ricky W Miraza berulang tahun yang ke-24 tepatnya. Momen bahagia itu sukses mencuri perhatian ketika salah seorang warganet menantangnya untuk adu jotos dengan Vicky Prasetyo di ring.

Bermula ketika Kalina Oktarani membagikan potret Ricky dan memberi pesan menyentuh kepada sang kekasih lewat kolom keterangan. Diketahui, sang kekasih merayakan ulang tahun yang ke-24.

"Tua itu pasti, dewasa itu pilihan, selamat ulang tahun cewek nyebelin @rickywmiraza," tulis Kalina Oktarani, dikutip dari keterangan unggahan, Minggu (5/6/2022).

Dalam unggahan Ricky terlihat tampil mengenakan sweater biru tua, dipadukan dengan celana bahan berwarna cream.

Seturut dengan kabar tersebut, netizen ikut berkomentar. Banyak dari mereka yang mendoakan agar diberikan umur yang panjang.

Tapi ada juga yang menantangnya untuk adu jotos dengan mantan kekasih Kalina Oktarani, Vicky Prasetyo di ring.

"Ditunggu tanding di atas ring @vickyprasetyo777," celetuk warganet. "Happy bday @rickywmiraza all the best ya #gemini," sambung netizen yang lain. "Cuzzz undangan kirim," lanjut lainnya. "Semoga ini yang terakhir dan samawa sampai jannah," ucap warganet. "Semoga langgeng ya say, sakinah, mawadah dan warahmah aamiin," balas yang lain.