FINALIS Indonesian Idol musim kelima, Dyna Fransisca, baru-baru ini disorot lantaran penampilan terbarunya. Perempuan yang menjadi lawan dari Gisella Anastasia dalam ajang pencarian bakat tersebut, kini memiliki penampilan yang benar-benar berubah drastis.

Bukan hanya mengubah penampilan terutama wajahnya. Dyna Fransisca juga turut mengubah namanya menjadi Emily Yung Ryu.

Dyna Fransisca alias Emily kini memiliki wajah cantik dan tirus bak barbie hidup. Bahkan hal tersebut membuat dirinya dituding melakukan operasi plastik untuk mengubah penampilan wajahnya.

Menurut seorang YouTuber bernama Olivia Rachelina Hans, Emily melakukan beberapa operasi pada bagian wajahnya. Terutama di bagian mata dan hidung.

Tak hanya itu, ia juga disebut melakukan botox demi wajahnya terlihat tirus. Termasuk melakukan filler pada bagian bibirnya.

Kini, setelah melakukan perubahan pada wajah dan namanya, Emily yang sebelumnya sempat terjun ke dunia keartisan dengan menjadi artis FTV tersebut justru kian eksis. Ia bahkan kerap dikenal sebagai seorang selebgram.

Emily bahkan kerap kali mendapatkan endorse dari beberapa produk kecantikan.

Sementara itu, Emily diketahui baru saja menikah dengan seorang pria bernama Andy Julian Chayadi pada Maret 2022 lalu. Pesta pernikahan Emily dan Andy bahkan terbilang cukup mewah lantaran dihiasi dengan rangkaian bunga-bunga asli yang didominasi warna ungu.

Kini, Emily diketahui tengah mengandung buah cintanya dengan Andy. Melalui akun Instagramnya, Emily tampak membagikan foto USG dan mengatakan bahwa dirinya kini tengah mengandung bayi berjenis kelamin perempuan.

"I know baby… and I'm so grateful. Sehat terus dalam perut mommy yaa dede. Be strong, karna sering mommy ajak kerja. One day, dede juga akan jadi wanita kuat ya. The best version of me, this I promise you." tulis Emily Young Ryu.