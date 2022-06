LOS ANGELES - Amber Heard tak puas dengan keputusan juri yang memenangkan mantan suaminya, Johnny Depp dalam persidangan pencemaran nama baik pada 1 Juni silam. Dia berencana untuk melayangkan banding atas putusan tersebut.

Elaine Charlson Bredehoft, kuasa hukum Amber mengatakan, tim kuasa hukum Johnny berhasil ‘menyembunyikan’ sejumlah besar bukti yang sebelumnya ditampilkan dalam persidangan untuk kasus serupa di Inggris, di mana sang aktor kalah.

Seperti diketahui, aktor Pirates of the Caribbean itu menggugat tabloid Inggris, The Sun karena melabelinya sebagai ‘tukang pukul istri’. Dalam persidangan di Pengadilan Tinggi London itu, sederet bukti kekerasan itu pun dihadirkan.

Namun semua bukti itu tak diizinkan untuk dihadirkan di persidangan yang digelar di Fairfax County Circuit Court Virginia. “Jadi Johnny Depp belajar untuk menyingkirkan bukti di persidangan,” ujarnya dikutip dari NBC’s Today, pada Jumat (3/6/2022).

Dalam persidangan, Johnny Depp mengklaim, tak pernah memukul atau melakukan kekerasan seksual terhadap aktris Aquaman tersebut sepanjang pernikahan mereka. Sementara Amber mengaku, menampar sang aktor untuk melindungi adiknya. Persidangan akhirnya berakhir pada 1 Juni 2022, di mana Amber Heard dinyatakan telah mencemarkan nama baik Johnny lewat tulisan esai miliknya yang dirilis The Washington Post. Dengan begitu, sang aktris harus membayar ganti rugi kepada Johnny sebesar USD15 juta.