AKTOR Korea termahal sejauh ini adalah Kim Soo Hyun. Dia mendapat bayaran termahal dengan kisaran Rp8,6 miliar.

Bukan hanya Kim Soo Hyun, masih ada daftar nama lain yang menjadi aktor Korea termahal. Tak hanya bermodal wajah tampan, para aktor ini juga memiliki akting bagus, sehingga rumah produksi berani membayar mereka dengan angka fantastis.

Berikut tiga aktor Korea termahal seperti dilansir dari Tatler, pada Senin (19/7/2021)

Kim Soo Hyun

Aktor Korea termahal Kim Soo Hyun dengan honor menembus Rp8,6 miliar. (Foto: VOGUE)

Seperti telah disebutkan di atas, Kim Soo Hyun menempati posisi teratas daftar aktor dengan bayaran termahal pada tahun ini. Setelah menyelesaikan masa wajib militer pada 2019, honornya untuk membintangi sebuah drama terus melambung hingga mencapai Rp8,6 miliar per episode.

Baca Juga: Kris Wu eks EXO Dituding Perkosa 30 Perempuan, Termasuk Gadis di Bawah Umur

Hyun Bin

Aktor Korea termahal Hyun Bin dengan gaji Rp1,6 miliar per episode. (Foto: Esquire)

Aktor tampan satu ini, dibayar sekitar Rp1,6 miliar per episode. Tertinggal jauh dari Kim Soo Hyun, namun nominal tersebut tetap masuk dalam kategori fantastis. Memulai debutnya pada 2003, Hyun Bin telah memenangkan sederet penghargaan, termasuk Aktor Terpopuler di Baeksang Art Awards 2020, lewat drama Crash Landing On You.

Lee Min Ho

Aktor Korea termahal Lee Min Ho honornya mencapai Rp1,2 miliar per episode. (Foto: GQ)

Aktor yang melejit lewat drama Boys Over Flowers ini memiliki bayaran sekitar Rp1,2 miliar untuk bermain di satu episode. Selain honor fantastis, popularitas Lee Min Ho juga tak bisa dianggap remeh. Dia tercatat sebagai aktor dengan pengikut Instagram terbanyak di Korea dengan lebih dari 24,5 juta pengikut.