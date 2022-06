JAKARTA – Salah satu ajang pencarian bakat anak yang paling popular Idola Cilik segera hadir kembali. Acara favorit tersebut akan ditayangkan di RCTI, RCTI+ dan Vision+.

“Ternyata banyak anak-anak bangsa yang berbakat tapi tak terlihat,” ujar Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo pada laman Instagram miliknya, Kamis (2/6/2022).

Hary menyertakan video audisi Idola Cilik, dengan bakat-bakat memukau.

“Melalui program pencarian bakat (talent search) yang diselenggarakan sejak tahun 2003, seperti Indonesian Idol, Idola Cilik, Rising Stars, Rising Stars Dangdut, Hafiz Indonesia, X-Factor Indonesia, The Voice Indonesia, The Voice Kids Indonesia, Kontes Dangdut Indonesia (KDI), Indonesia’s Got Talent, MasterChef Indonesia, Junior MasterChef Indonesia dan masih banyak lagi,” imbuh Hary.

“MNC telah banyak mengorbitkan anak bangsa yang awalnya tidak dikenal menjadi bintang nasional dan kebanggaan kita bersama.”

Hary mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama terus mendukung program pencarian bakat.

(kem)