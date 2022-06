JAKARTA - Vidi Aldiano menjadi salah satu pendamping saat Maudy Ayunda dan Jesse Choi menikah di Bali pada Senin (20/5/2022). Dia juga terlihat menemani sang sahabat mulai dari akad hingga resepsi pernikahan.

Dia pun merasa bersyukur bisa mengenal suami dari sahabatnya itu. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, pria 32 tahun itu membagikan pesan untuk Jesse.

"Teruntuk Jesse. Sekali lagi, salam kenal. Bersyukur gue bisa kenal dengan lo, dan lebih bersyukur lagi semesta bisa mempertemukan lo dengan salah satu jiwa baik yang gue kenal sejak lama," tulis dia dikutip pada Kamis (2/6/2022).

Tak hanya itu, dia juga meminta pria asal Korea Selatan tersebut untuk menjaga Maudy dan mendoakan kebahagiaan mereka.

"Tolong terus jaga senyum dan sinar Maudy, dan bahagia terus berdua!" kata dia.

Lebih lanjut, dia juga menulis dengan nada bercanda agar Jesse memahami pesannya itu. Aktor dan penyanyi tersebut pun berharap kemampuan bahasa Indonesia dari suami Maudy itu membaik.

"Hopefully your Bahasa Indonesia is getting better so you can understand this caption. Or you can ask Maudy. Or use google translate. Hahaha. Happy for you dude!" ucap dia.

Pesan tersebut pun langsung dibalas oleh Jesse. Sambil berterima kasih, dia berjanji akan terus melatih kemampuan bahasa Indonesianya demi Vidi.

"Thanks my bro for being there and being an awesome homie. Will practice my bahasa just for you," tulis Jesse.

