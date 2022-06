JAKARTA - Aktor sekaligus politikus Lucky Hakim mengungkapkan rasa prihatin atas hilangnya putra sulungĀ Ā Ridwan KamilĀ Ā sejak Kamis, 26 Mei lalu di SungaiĀ Aare Swiss diĀ Kota Bern.

Dikabarkan terseret arus, Tim SAR Swiss dibantu Aparat Kepolisian Kota Bern turut mencari.Ā Alhasil, hingga saat ini mereka belum menemukan keberadaan Eril.

Ā

Karena kejadian ini, Gubernur Jawa Barat ituĀ dibanjiri doa dan dukungan dari rekan selebriti, termasuk dariĀ Lucky Hakim.

"Saya turut prihatin atas peristiwa ini, saya berharap dan mendoakan semoga keluarga Kang Emil diberikan ketabahan," ujar Lucky Hakim, dikutip dari YouTube Seleb Oncame News, pada Rabu (1/6/2022).

Lebih lanjut, Lucky mengajak semua masyarakat agar mendoakan serta berpikir optimis bahwa Eril akan segera ditemukan.

"Kita semua tetap optimis dan mendoakan ananda Eril bisa segera ditemukan," katanya.

