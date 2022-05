JAKARTA - Syahrini dan Reino Barack akhirnya pulang ke Indonesia setelah lama menetap di Singapura. Pelantun Sesuatu itu langsung melepaskan kerinduannya dengan bertemu sanak keluarga hingga menggelar acara halal bihalal bersama sahabatnya.

Tak ketinggalan, Syahrini pun mengunggah beberapa momen manisnya bersama keluarga. Dalam balutan outfit bernuansa kuning cerah, aura kebahagiaan begitu terpancar dari wajahnya.

Bahkan, dia terlihat merangkul erat sang ibu saat berpose di antara anak tangga bersama sang suami. Sementara itu, Reino yang berada di samping sang mertua juga terlihat sumringah melemparkan senyumannya.

“Yang selalu aku muliakan di atas segalanya mama dan yang aku puja sepanjang masa suamiku tercinta,” tulisnya dalam keterangan, dikutip pada Selasa (31/05/2022).

Tak hanya sang ibu, wanita 41 tahun itu juga merasa bersyukur bisa kembali berkumpul bersama adik tercintanya, Aisyahrani. Terlebih, kini sang adik sedang mengandung jabang bayi yang akan menjadi calon keponakannya.

“Yang tersayang adikku, bumil (ibu hamil) dan adik iparku semata wayang. Thank you for the love, i love you all,” tutupnya.

Belum berhenti di sana, Syahrini juga menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama teman-temannya. Dalam kesempatan tersebut, pemilik nama lengkap Rini Fatimah Zaelani ini juga mengadakan halal bihalal. Beberapa momen pun kerap dibagikan lewat Insta Story.

Terdengar suara manja khas Incess saat makan bersama serta canda tawa para sahabat yang terasa begitu hangat. Bahkan, ada pula sesi live music seru yang menemani acara makan bersama mereka di halaman rumah. Sesekali, para sahabat pun merekam momen serta ikut bernyanyi meramaikan suasana. Sayang, Syahrini membatasi kolom komentar unggahannya saat ini. Meski begitu, beberapa sahabat tampak meninggalkan komentar untuk menyambut kedatangannya. “Masya Allah kangen sama kalian,” tulis Vie Shantie Khan. “Sehat-sehat, reseupnya (senangnya),” tulis Hetty Koes Endang. “Welcome home incess, salam buat mama dan Rani. Miss you all,” tulis seorang netizen.