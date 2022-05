JAKARTA - Syahrini dan Reino Barack akhirnya menyempatkan untuk pulang ke Indonesia setelah menetap di Singapura. Dalam unggahan di Instagramnya, penyanyi tersebut membagikan foto-foto bersama sang ibu.

“Yang selalu aku muliakan di atas segalanya mama dan yang aku puja sepanjang masa suamiku tercinta,” tulis dia dikutip pada Selasa (31/05/2022).

Selain ibunya, wanita 41 tahun itu juga berkumpul bersama adiknya, Aisyahrani. Momen kumpul bersama keluarganya itu pun ia sangat syukuri.

“Yang tersayang adikku, bumil (ibu hamil) dan adik iparku semata wayang. Thank you for the love, i love you all,” kata dia.

Tak hanya itu, ia juga menyempatkan untuk berkumpul bersama teman-temannya. Dalam kesempatan tersebut, pemilik nama lengkap Rini Fatimah Zaelani ini juga mengadakan halal bihalal.

Sang penyanyi diketahui membatasi kolom komentar unggahannya tersebut. Namun beberapa sahabatnya tampak berkomentar.

“Masya Allah kangen sama kalian,” tulis Vie Shantie Khan.

“Sehat-sehat, reseupnya (senangnya),” tulis Hetty Koes Endang.

“Welcome home incess, salam buat mama dan Rani. Miss you all,” tulis seorang netizen.

(ATP)