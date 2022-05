ARTIS peran Marshanda mengumumkan bahwa dirinya mengidap tumor payudara. Hal tersebut diungkapkan olehnya dalam sebuah video berdurasi singkat, yang diunggah di akun Instagram @Lambe_turah.

Sambil menangis, bintang sinetron Bidadari ini mengatakan bahwa dirinya saat ini mendapatkan ujian lantaran divonis mengidap tumor di payudara. Meski begitu, ibu satu anak ini berharap meminta doa untuk kesembuhannya.

"Gue harus tetap bahagia sampai tahu apa rencana yang maha kuasa dengan ngasih gw tumor payudara. Jadi gw nggak pengen kalian ada yang worry. Doain aja bagi kalian yang percaya Tuhan doain gw," ungkap Marshanda sambil menangis dikutip dari akun Instagram @Lambeturah.

"Bagi kalian yang tidak percaya tuhan berikan aku energi yang baik. I love you all so much," lanjutnya.

Mantan istri Ben Kasyafani ini juga mengatakan bahwa dirinya tak takut saat harus menghadapi ujian terkait kesehatannya. Meski, ia tak bisa memungkiri bahwa dirinya kerap kali merasakan sakit pada bagian payudaranya. Tepatnya di bagian payudaranya yang terdapat tumor.

"Gue ingin kalian tau, gue nggak takut. Gue dalam arti secara fisik di payudara gue yang ada tumornya. Kadang-kadang sakit," jelasnya.

Melihat ketegaran Marshanda menghadapi sakit yang ia derita, netizen pun ramai mengirimkan doa untuk kesembuhan mantan kekasih Baim Wong tersebut. "Cobaannya banyak banget dah ini orang. Semoga kuat dan dapat hidayah," tulis kokobob58. "Dr kecil kerja setelah remaja dewasa satu persatu masalah nggak berhenti berhenti datang....cepet sembuh mudah-mudahan mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar didambakan ca," sambung endaharkan. "Segera sembuh idolakuu,, semoga Allah Angkat penyakitnya, dan di berikan kesembuhan untuk Marshanda Yaa Allah, Yaa Robb," lanjut meinawati01.