BARU-baru ini Marshanda diberitakan meninggal dunia oleh seorang pengguna YouTube yang tidak bertanggung jawab. Dalam akun Instagramnya, Marshanda tampak membagikan sebuah video berjudul 'Usai lebaran Marshanda Berduka, Meninggal Dunia Secara Mendadak'.

Video tersebut sebenarnya memberitakan tentang meninggalnya nenek Marshanda. Namun, judul thumbnail kontennya sengaja dibuat clickbait demi menggaet para penonton.

Menanggapi hal itu, Marshanda terlihat santai dan sangat bijak. Alih-alih marah, mantan istri Ben Kasyafani itu justru mendoakan hal baik untuk sang pembuat konten.

"Gue doain viewers & subscribers channel dia nambah banyak, tambah uang dari adsense atau endorse produk biar bisa ngasih makan keluarganya," tulisnya dalam keterangan, dikutip MNC Portal Indonesia Sabtu (7/5/2022).

Menurut Marshanda, belum tentu niat pembuat konten tersebut jahat. Barangkali, kata Marshanda, orang tersebut sedang mengalami penderitaan yang tak tertahankan. Oleh karenanya, sang oknum melibatkan namanya sebagai pelampiasan.

Tak ambil pusing, Marshanda hanya berharap agar diberikan umur panjang oleh Tuhan. Dia pun mengirimkan doa dengan rasa sayang apabila namanya dianggap membawa berkah.

"Mungkin ini yang namanya “GOD WORKS IN MYSTERIOUS WAYS” to help you," pungkasnya.

Tanggapan Marshanda itu menuai beragam reaksi netizen. Mereka mengaku salut dengan tanggapan bijak Marshanda, meski di sisi lain juga merasa kesal dengan oknum tersebut. "Gw ga tau apa yg udah lu laluin selama ini di hidup lu, I knew ga mudah utk sampai di state of mind begini. And yeah, that's cool! Love ur mindset," tulis vous****. "Kok bisa se positive dan se ikhlas ini, Ca? Maa sya Allah," tulis layi****. "Hati lu tulus dan putih seputih kapas dan salju," tulis sach****. "Astagfirullah padhal orang ya masih hidup yang sabar ya kaka," tulis ngow****. "Positive vibe banget dan elegan cara nyikapinnya. Good work!" tulis yov****.