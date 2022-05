JAKARTA - Indra Bruggman dan Aura Kasih belakangan menuai sorotan netizen setelah terciduk saling mengomentari unggahan Instagram satu sama lain.

Bahkan aktor Jinny Oh Jinny itu tak sungkan menyebut Aura sebagai istri idamannya dalam sebuah acara talk show. Dalam acara itu, Aura diminta membaca pertanyaan untuk Indra terkait apakah dia lebih cocok dijadikan teman, pacar, atau istri.

Mendengar pertanyaan itu, Indra Bruggman tanpa pikir panjang mengatakan, "Jadi istri lah kalau kamu mah. Buat ditenteng ke kondangan." Jawaban spontan Indra, membuat Aura membeberkan sederet keuntungan yang akan didapatkan sang aktor jika memperistri dirinya.

"Enak loh nikah sama gue 'Aa. Istilahnya, buy one get one (beli satu dapat satu)," ujarnya.

BACA JUGA:

Gara-Gara Punya Hobi Unik, Indra Bruggman Mengaku Jarinya Hampir Putus

11 Artis Indonesia Hapus Tato, Nomor 2 Habiskan Biaya Lebih dari Rp50 Juta

Selain cantik, Indra juga menilai, Aura Kasih adalah calon istri yang tergolong 'paket hemat'. Alasannya, dia mandiri secara finansial. "Sudah cantik, pintar lagi cari duit. Siapa sih yang bisa mengalahkan Aura Kasih di Tasikmalaya? Teu aya (enggak ada)," imbuhnya. Tak hanya Indra Bruggman, pelantun Mari Bercinta tersebut juga memuji fisik sang aktor. "Jujur sebegitu banyak artis dari dulu, tapi gue enggak pernah melihat artis cowok segagah dan seganteng Indra Bruggman," ujar Aura Kasih.* BACA JUGA: Indra Bruggman Terjebak Macet saat Mudik, Ngomong ala Bule Curi Perhatian Gus Miftah Klaim Celine Evangelista akan Mualaf dalam Waktu Dekat