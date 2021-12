SEOUL- Kabar terbaru datang dari aktris asal Korea Selatan, Seo Ye Ji. Bintang It's Okay to Not be Okay tersebut dikabarkan memperbarui kontrak kerja dengan agensinya, Gold Medalist.

Kabar tersebut dilaporkan oleh outlet berita Star News pada 30 Desember 2021. Kemudian juga dikonformasi oleh sumber dari agensi.

"Kami memperbarui kontrak kami dengan Seo Ye Ji," kata Gold Medalist dikutip dari laman Soompi, Kamis (30/12/2021).

Setelah menarik minat publik dengan aktingnya yang lucu dalam sitkom tvN “Potato Star 2013QR3, Seo Ye Ji membintangi proyek-proyek hit lainnya termasuk Hwarang, Lawless Lawyer, dan It's Okay to Not Be Okay. Dia baru-baru ini mulai syuting proyek berikutnya, Eve's Scandal yang juga dibintangi oleh Park Byung Eun , Yoo Sun , dan Lee Sang Yeob .

(nit)