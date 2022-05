JAKARTA - Nicholas Saputra adalah salah satu artis papan atas Indonesia. Wajahnya yang ganteng dan aktingnya yang mumpuni membuat dirinya banyak memiliki penggemar. Maka tak jarang, lawan main yang menjadi pasangannya di sejumlah film pun membuat iri para penggemar perempuan.

Lalu siapa saja artis yang pernah beradegan mesra dengan Nicholas Saputra? Berikut Okezone rangkum dari berbagai sumber.

1. Ariel Tatum

Artis Ariel Tatum belum lama ini menjadi perbincangan hingga trending di aplikasi Twitter. Hal tersebut terjadi usai kemunculan trailer film berjudul Sayap-Sayap Patah. Nicholas Saputra dan Ariel Tatum dipasangkan sebagai suami istri dalam film karya sutradara Rudi Soedjarwo tersebut.

Dalam film Sayap-Sayap Patah, Ariel berperan sebagai istri dari Nicholas yang berperan menjadi anggota Densus 88 yang tengah hamil. Keduanya membuat netizen baper karena terlihat beradegan mesra. Bahkan mereka sempat tidur berdampingan di atas ranjang yang sama.

Di unggahan Instagram-nya, beberapa waktu lalu, Ariel tampak memperingatkan para pengikut akunnya. Ia menulis, "Segera di bioskop. Jangan lupa siapin tissue!"

2. Dian Sastrowardoyo

Nicholas Saputra dan Dian Satrowardoyo sudah dipasangkan dalam empat judul film. Mereka jadi pasangan legendaris dalam film Ada Apa Dengan Cinta (2002). Di film AADC Nicho dan Dian harus beradegan ciuman. Meski beradegan mesra di film tersebut, keduanya hanya berteman di dunia nyata.

"Gue beberapa kali kerja sama sama Nicho dan selalu menjadi pasangan. Dalam kehidupan nyata, kita benaran bersahabat," Ucap Dian.

Selain bermain dalam film AADC, mereka sempat dipertemukan lagi dalam film Tiga Doa Tiga Cinta. Di film tersebut, mereka kembali didapuk menjadi sepasang kekasih.

Di film Aruna & Lidahnya, Dian Sastrowardoyo kembali disandingkan dengan Nicholas Saputra, bedanya mereka tak dijadikan sepasang kekasih.

"Di sini kesempatan yang beda banget, bisa enggak sih kita tawarkan dinamika berbeda ke penonton Indonesia. Mungkin selama ini pikirannya kan Nicholas tuh sama Dian pasti pasangan. Nah kali ini kita bersahabat dan aku senang sih," tandas Dian.

3. Ayushita

Ayushita menjadi lawan main Nicholas Saputra dalam film What They Dont Talk About When They Talk About Love. Di film ini, Nicholas beperan sebagai Edo, seorang pria tuna rungu yang jatuh cinta dengan Fitri.

Sedangkan Ayushita sebagai Fitri, seorang gadis cantik tuna netra. Nah saat keduanya menjalin cinta, sang sutradara Mouly Surya mengharuskan keduanya berciuman. Meski harus beradegan mesra dengan Nicho, Ayushita mengaku tak ada yang istimewa.

"Biasa aja, itu emang tuntutan profesi," ujar Ayushita.

4. Mariana Renata

Artis dan model Maria Renata menjadi lawan main Nicholas Saputra di film Janji Joni pada tahun 2005. Dalam film arahan Joko Anwar itu, Mariana Renata tampil sebagai Angelique, sementara Nicholas Saputra sebagai Joni. Aksi keduanya pun berhasil mencuri perhatian penonton kala itu. Penonton baper ketika mereka saling menatap mesra dan memakan popcorn bersama di bioskop.

Tak hanya dalam film, ternyata di kehidupan nyata Maria dan Nicho juga berpacaran. Namun entah mengapa hubungan mereka kandas dan Maria Renata memilih untuk berkarir sebagai model internasional.

5. Adinia Wirasti

Adinia Wirasti menjadi lawan main Nicholas Saputra dalam film 3 Hari Untuk Selamanya pada 2007 lalu. Film dari sutradara Riri Riza ini menceritakan tentang perjalanan Yusuf (Nicholas Saputra), dan Ambar (Adinia Wirasti) dari Jakarta ke Yogyakarta.

Perjalanan yang seharusnya memakan waktu satu hari, ternyata menjadi perjalanan tiga hari yang tak terlupakan. Di film itu, Adinia dan Nicho harus melakoni adegan bercinta.

