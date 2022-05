MAUDY Ayunda sukses menggemparkan publik lewat kabar bahagia pernikahannya. Pemain film Perahu Kertas tersebut diketahui telah resmi menikah dengan kekasihnya pada hari ini Minggu, (22/5/2022).

Kabar bahagia tersebut diumumkannya lewat media sosial Instagram. Melalui platform tersebut, Maudy Ayunda membagikan sejumlah potretnya mengenakan kebaya pengantin Jawa berwarna putih.

“22.5.22,” tulis Maudy Ayunda di keterangan fotonya, Minggu (22/5/2022).

Unggahan ini sontak menghebohkan netizen dan membuat netizen bertanya-tanya soal sosok suaminya. Sebab, Maudy sendiri cukup tertutup dalam urusan asmara.

Namun, sosok suami Maudy Ayunda pun perlahan-lahan mulai dibongkar netizen. Pria bernama Jesse Choi diduga merupakan sosok lelaki beruntung yang menjadi suami dari seorang Maudy Ayunda. Keduanya diduga bertemu di Stanford Graduate School of Business.

Tak hanya nama, tulisan Jesse Choi di platform menulis, Medium, pun turut disorot di media sosial. Di salah satu tulisannya, Jesse Choi menyertakan fotonya dengan Maudy mengenakan busana wisuda.

Kemudian ada pula tulisan lain Jesse Choi yang menceritakan momen pertemuan dengan seorang perempuan Indonesia. Perempuan itu diduga Maudy Ayunda.

“Pada hari pertama saya di GSB, saya bertemu dengan seorang gadis Indonesia yang luar biasa. Dia memiliki hati yang besar untuk negaranya dan, sampai hari ini, secara teratur mendorong saya untuk menjadi ‘lebih global’,” demikian dalam tulisan berbahasa Inggris tersebut.

“Kami mulai berkencan cukup awal, dan setelah menjalani turbulensi sekolah bisnis, COVID, dan keadaan pribadi bersama, kami merasa tak terpisahkan,” sambung Jesse Choi lagi.

Pria tersebut bahkan mengaku bersyukur karena telah dipertemukan dengan perempuan asal Indonesia itu. “Saya sangat diberkati untuk memiliki dia dalam hidup saya; kita serupa namun berbeda dalam semua hal,” tulisnya.

Sontak, kisah cinta ini viral dan dikomentari banyak netizen. “Manisnyaa,” kata netizen di Twitter. “Aaaaaaaa gemes amat!” cuit yang lain. “Ini anaknya nanti sepintar apa ya? nangis!” komentar yang lain.

“ASKSKSKSKS BAPER both of them are lucky to have each other, congrats Maudy Ayunda so happy for u,” tulis netizen. “Ahhh lucuk banget suamiknya maudy,” komentar netizen.

Di lain sisi, Maudy Ayunda belum secara resmi mengumumkan tentang sosok suaminya. Dia hanya mengunggah potret mesranya dengan seorang pria yang wajahnya tidak terlihat di kamera. Dia menyebut sosok pria itu adalah teman baiknya.

“Forever with my best friend,” tulisnya di keterangan foto.