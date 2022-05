LOS ANGELES - Aktris Hollywood, Carmen Electra memutuskan membuka akun OnlyFans dan menyediakan konten dewasa untuk penggemarnya. Dia melakukan hal itu, setelah menginjak usia 50 tahun pada April silam.

Dalam keterangannya, Carmen menyebut, ini merupakan babak baru dalam hidupnya. Dia juga memastikan akan memberikan akses bagi para subscriber menikmati konten menyenangkan, edgy, sekaligus playful.

Sebagai pembuka, sang aktris mengunggah foto seksi miliknya berbaring di atas tempat tidur di Instagram. “Hari Rabu! Aku punya pengumuman penting. Hanya untuk penggemarku. Kalian penggemar?” ujarnya.

Carmen Electra tak menjelaskan alasannya membuka akun OnlyFans. Namun menurut Page Six, sang aktris tampaknya antusias setelah mengetahui pencarian tentangnya di situs PornHub meroket setelah tampil di docu-series ESPN, The Last Dance.

Dalam serial tersebut, Carmen Electra membongkar kisah pernikahannya dengan mantan pebasket Dennis Rodman. Dia juga membeberkan perselingkuhannya dengan teman satu tim sang suami, Michael Jordan. "Jordan menutup mataku dan membawaku menggunakan sepeda motor. Ketika dia membuka pengikat mata itu, kami sudah berdiri di tengah ruang latihan klub basket, Chicago Bulls. Itu pengalaman luar biasa, seperti kami berada di toko permen," imbuhnya. Carmen Electra menambahkan, "Kami makan Popsicle dari kulkas dan berhubungan intim di seluruh ruangan yang ada di gedung itu. Dari ruang terapi sampai lapangan basket."*