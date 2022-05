LOS ANGELES-Grimes melelang aksesori yang ia kenakan ketika hadir di gelaran Met Gala tahun 2021.

Musisi dan kekasih Elon Musk tersebut, diketahui melelang dua aksesori ikonik yang ia kenakan saat di Met Gala 2021, yakni masker wajah metal dari film Dune dan earpiece berbentuk telinga peri berdesain futuristik.

Melalui akun Instagram pribadinya, Grimes mengumumkan pendapatan dari lelang dari dua aksesorinya tersebut, akan didonasikan ke Diaspora Relief dan Razom untuk membantu para keluarga orang hitam, pribumi dan orang kulit berwarna di Ukraina dan perbatasan Polandia yang kesulitan untuk keluar dari Ukraina karena situasi perang, dikutip dari Page Six, Rabu (18/5/2022).

“Hey guys - I’m auctioning stuff from my Met gala look last year to raise money to help get BIPOC families out of Ukraine since they’re having trouble exiting at the border,” tulis Grimes sebagai keterangan foto.

Masker full motif kombinasi warna nude dan abu-abu rancangan Chris Habana yang dipakai aktris dan musisi tersebut, diketahui bernilai USD1200 atau sekira Rp17,5 juta per. Sementara ear cuffs keluaran Sofia Paflova, diestimasikan bernilai USD1500 atau kurang lebih Rp21,9juta per pasang.

Dua aksesori yang dikenakan ibu dari dua orang anak Elon Musk ini, termasuk dalam banyak karya seni lainnya yang terdapat di dalam pameran di Galeri HVW8 di Los Angeles, California. Masker dan ear cuff dari Grimes tersebut dikatakan akan masih tersedia di Artsy hingga lelang ditutup pada 26 Mei mendatang.

(RPA)

(kem)