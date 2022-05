SEOUL-Aktris Kim Sae Ron dikabarkan tersandung kasus hukum, terkait dugaan menyetir dalam keadaan mabuk atau driving under the influence (DUI).

Menurut laporan dari media setempat pada hari ini, Rabu 18 Mei 2022 Kim Sae Ron saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh polisi terkait dugaan melakukan tindakan menyetir dalam keadaan mabuk.

Berdasarkan laporan yang beredar, petugas kepolisian Gangnam menerima lebih dari 6 telepon panggilan masuk pada hari ini, yang menyebutkan mobil yang dikendarai bintang film The Man From Nowhere dan drama The Great Shamat Ga Doo-Shim tersebut berjalan tidak stabil di jalanan.

Merespon laporan yang masuk, petugas polisi Gangnam langsung bergegas menyelidiki laporan tersebut. Sesampainya di lokasi, polisi disebutkan menemukan satu mobil sudah menabrak struktur pinggir jalan di dekat persimpangan area Hakdong, Gangnam sekitar pukul 8 pagi waktu Korea. Mengutip Allkpop, Rabu (18/5/2022), disebutkan lebih lanjut kabarnya Kim Sae Ron sempat mengendarai mobilnya berusaha melarikan diri dari tempat kejadian.

Setelah diberhentikan paksa, polisi kemudian meminta aktris berusia 21 tahun tersebut untuk menjalani tes breathalyzer, tes napas mengukur berapa banyak alkohol di udara yang dihirup. Tapi Kim Sae Ron malah ingin dibawa ke rumah sakit untuk menjalani tes darah.

Saat ini, petugas kepolisian setempat masih menyelidiki detail dari kasus ini.

(RPA)

(kem)