JAKARTA โ€“ Setelah Captain America menyelesaikan kariernya sebagai superhero, kini giliran Captain Carter yang bersinar. Berhasil mengejutkan penonton lewat serial What If...? dan film Doctor Strange 2, tokoh ini kabarnya akan dapatkan proyek live-action sendiri.

Captain Carter adalah varian Captain America yang berasal dari semesta lain dimana serum tentara super diberikan kepada Peggy Carter alih-alih Steve Rogers. Dengan kekuatan barunya, Peggy pun menyandang nama Captain Carter dan menjadi pahlawan yang mengakhiri Perang Dunia 2.





Di jagat Marvel Cinematic Universe, Captain Carter pertama kali debut lewat serial animasi What If...? yang tayang di pertengahan tahun lalu. Setahun kemudian, Captain Carter berhasil masuk ke ranah live-action lewat film Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang kini sedang tayang.

Melihat animo penggemar atas kehadiran tokoh baru ini, Marvel Studios dikabarkan tengah mengembangkan sebuah proyek live-action untuk Captain Carter. Kabar ini datang dari The DisInsider Show dan dilansir dari CBR, Rabu (18/5/2022).

Menurut informasi The DisInsider Show, untuk saat ini belum diketahui apakah proyek live-action ini akan menghadirkan kisah Captain Carter dalam bentuk serial atau film. Namun, melihat skala tokoh utamanya, besar kemungkinan proyek ini akan hadir dalam bentuk film; entah itu film layar lebar atau film orisinil untuk layanan streaming Disney+.

โ€œKami melihat Captain Carter sebagai tokoh yang punya potensi menjadi penting di masa depan MCU,โ€ ungkap Brad Winderbaum selaku salah satu produser eksekutif Marvel Studios, โ€œdalam pengembangan serial What If...?, kami sadar bahwa Captain Carter patut dieksplorasi kembali suatu saat nanti.โ€

Diperankan oleh Hayley Atwell, aksi Captain Carter versi live-action kini bisa disaksikan lewat film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Namun, jangan kaget melihat porsi adegannya yang dipotong dengan tragis.

(aln)