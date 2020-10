JAKARTA - Hunger Games akan memproduksi film kelima dari franchisenya untuk memperlengkap kuartet film originalnya. Namun, ternyata film keempat Hunger Games ini merupakan film prekuel dari tiga film yang telah dirilis.

Dilansir dari Screenrant (11/10/20), film Hunger Games 4 ini akan mengadaptasi novel baru Hunger Games karya Suzanne Collins yang berjudul The Ballad of Songbirds and Snakes yang baru saja dirilis awal tahun 2020 ini.

Film ini akan menceritakan 10 tahun sebelum kejadian di film originalnya, yakni mengikuti perjalanan dari Coriolanus Snow muda, penjahat utama di serial Hunger Games sebagai Presiden Panem, dimana ia menjadi pembimbing atau mentor di pemenang Distrik 12, Lucy Grey Baird.

Francis Lawrence telah ditunjuk untuk menyutradarai film tersebut. Lawrence sendiri telah menyutradarai tiga film Hunger Games sebelumnya, kecuali film pertama Hunger Games yang rilis tahun 2012 yang disutradarai oleh Gary Ross.

Selain itu, Nina Jacobson akan menduduki kursi produser di film The Ballad of Songbirds and Snakes ini.

Nina sendiri telah berbicara sedikit tentang apa yang akan ditampilkan di film tersebut pada panel New York Comic Con beberapa waktu lalu.

"Saya suka, untuk para penggemar, jaringan penghubung antara Lucy dan District 12 dan Katniss dan film Hunger Games. Saya suka Suzanne menjalin jaringan ikat itu dan sejarah Snow dengan Distrik 12 ketika dia kembali ke Katniss. Saya pikir film pertama akan lebih kaya karena hidup di dunia dengan prekuel ini.", ucap Nina dalam wawancara di New York Comic Con. Diluar dari nama sutradara dan produser yang telah diumumkan, The Ballad of Songbirds and Snakes belum ada pengumuman mengenai casting, jadwal produksi, dan tanggal perilisan. Ini membuat para penggemarnya penasaran siapakah yang akan memerankan karakter Snow muda di film tersebut.