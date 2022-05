SEOUL - Aktris Han So Hee membuatnya penggemarnya heboh setelah mengunggah foto pemotretan terbarunya bersama Balenciaga di Instagram, pada 9 Mei silam. Dalam pemotretan itu, dia tampil edgy dalam balutan denim.

Dalam salah satu foto, dia bahkan memamerkan pundak mulusnya dengan riasan wajah tegas menggunakan smokey eye. Sementara pada foto lain, dia mengenakan atasan bandeau berwarna hitam dan jaket denim.

Yang menarik dari foto itu adalah sang aktris ternyata memiliki tato bunga di perut bawahnya. Unggahan foto yang telah disukai lebih dari 1,6 juta kali itu kemudian ramai dikomentari warganet. "Apa itu tato barumu?" ujar seorang penggemar.

Lainnya mengatakan, "OMG, aku suka banget foto-foto ini. Dan lihatlah tatomu itu." Seorang penggemar menambahkan, "Era tato Han So Hee kembali. Tak ada satupun dari kita yang bisa menolak pesonanya."

Han So Hee memiliki beberapa tato di lengannya sebelum terkenal. Dia memutuskan menghapus tato-tato tersebut saat memutuskan menjadi aktris. Namun ketika dia menuai popularitas lewat The World of the Married, foto lamanya tersebar di internet.

BACA JUGA: Ibu Han So Hee Dituntut atas Kasus Penipuan dan Pemalsuan Dokumen

Dalam wawancaranya dengan SpoTV News pada 2020, Han So Hee mengakui semua foto-foto merokok dan bertato yang tersebar itu memang miliknya. Dia juga tak merasa terganggu dengan beredarnya foto tersebut. “Itu aku dan aku masih menjadi diriku. Terus terang, tak banyak yang berubah dariku saat itu. Dan kalau aku renungkan kembali, momen-momen itu justru menyempurnakan diriku saat ini,” tutur sang aktris. Han So Hee menambahkan, “Agak lucu ya kalau dibilang semua itu ‘masa lalu’. Karena foto-foto itu diambil 3 atau 4 tahun lalu. Tapi kurasa, beberapa penggemarku menyukai sisi lainku tersebut. Aku bersyukur untuk itu.” Namun dia menambahkan, meski penggemar menerima tato-tato tersebut, namun agensi memiliki aturan tersendiri. Dengan seloroh, dia mengatakan, agensinya meminta dia untuk menahan diri dari semua itu.* BACA JUGA: Sutradara Sebut Squid Game 2 akan Tampilkan Lebih Banyak Permainan Seru