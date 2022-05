TIDAK banyak yang mengetahui kabar dari penyanyi lawas Bob Tutupoly. Akan tetapi baru-baru ini sempat muncul video TikTok yang memperlihatkan kondisi dari penyanyi yang tenar pada masanya tersebut.

Seiring dengan bertambahnya usia, kondisi kesehatan pria kelahiran Surabaya, 13 November 1939 itu sudah mulai menurun. Dalam video di akun TikTok @ruliannapasaribu tampak Bob yang mengenakan kaos putih dan celana batik pendek tengah duduk di kursi roda.

"Bob Tutupoly sekarang..Terima kasih untuk semua karyamu yang boleh kami nikmati," bunyi keterangan dalam video, Selasa (10/5/2022).

Ditemani dengan dua anggota keluarganya, pelantun Tiada Maaf Bagimu tersebut terlihat diajak untuk bernyanyi. Mesti agak kesulitan, namun Bob tetap mencoba mengeluarkan suaranya.

Menelisik kolom komentar, diduga salah satu anggota keluarga Bob Tutupoly. Ia menjelaskan alasan mengajak Bob menyanyi agar ingatannya tidak menurun.

"Ini cara saya menolong bapa saya agar ingatannya tidak menurun," ujar akun Julianda.

Ia juga mengatakan, sampai saat ini ayah Sasha Karina Tutupoly itu tidak mengalami sakit serius. Hanya ingatannya saja yang menurun.

"Bapa saya tidak sakit, tetapi faktor usia 82 tahun, ingatannya menurun. jadi sering ajak beliau menyanyi lagu-lagu di zamannya," jelasnya lagi.

Sementara itu, banyak netizen yang mendoakan agar salah satu penyanyi legend Indonesia itu selalu diberikan kesehatan.

"Sehat ya Om Bob Tuhan Yesus Memberkati," kata akun @than***.

"Sehat terus om Bob, senior host Tv," ujar akun@hail***.

"Suara emasnya menjadi legenda penyanyi di Indonesia pada zamannya, tetap semangat om Bob JBU," sahut @vastucip***.

Bob Tutupoly sudah melahirkan banyak karya yang melekat di hati masyarakat Indonesia. Di antaranya merilis empat album yaitu "The Best Song Of Bob Tutupoly Widuri", "Album Nostalgia 2", "Album Cinta Nostalgia 2", "Tembang Kenangan Pop Indonesia Vol 6 Kerinduan" dan satu single "Lidah Tak Bertulang" pada 1988.