SEOUL - Aktris Korea Selatan, Kang Soo Yeon meninggal dunia di Gangnam Severance Hospital, Seoul, Korea Selatan, pada 7 Mei 2022, pukul 15.00 KST. Mendiang mengembuskan napas terakhirnya pada usia 55 tahun.

Mengutip Soompi, Sabtu (7/5/2022), sang aktris sempat pingsan akibat henti jantung (cardiac arrest) di kediaman pribadinya di kawasan Apgujeong, Gangnam, Seoul, Korea Selatan, pada 5 Mei 2022, pukul 17.00 KST.

Herald Pop melaporkan, mendiang sempat mendapat bantuan CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) saat pingsan. Petugas kemudian membawanya ke rumah sakit terdekat. Namun sejak masuk rumah sakit, mendiang tak kunjung sadarkan diri.

Saat ini, jenazah sang aktris disemayamkan di Rumah Duka Samsung Medical Center. Pihak keluarga mengungkapkan, pemakaman sang aktris baru akan akan digelar pada 11 Mei mendatang.

BACA JUGA:

Firasat Sebelum Kepergian Mieke Wijaya, Ida Leman: Tiba-Tiba Mau Peluk Ibu

Amber Heard Klaim Johnny Depp Memasukkan Botol Alkohol ke Kemaluannya

Kang Soo Yeon lahir pada 1966 dan memulai kariernya sebagai aktris cilik di tahun 1969. Dia pernah membintangi sederet film, seperti 3 Stars, Jury, dan Hanji. Dia bahkan pernah meraih penghargaan untuk perannya dalam The Surrogate Woman dan Come Come Come Upward.

Sang aktris diketahui berpromosi tanpa agensi. Sebelum meninggal dunia, Kang Soo Yeon diketahui telah menyelesaikan syuting film terbarunya bersama Netflix, JUNG_E.*