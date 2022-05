VIRGINIA - Amber Heard kembali bersaksi dalam sidang gugatan pencemaran nama baik yang dilayangkan mantan suaminya, Johnny Depp, di Fairfax County Circuit Court, Virginia, Amerika Serikat, pada 5 Mei 2022.

Dalam kesaksiannya, aktris Aquaman tersebut mengaku, Depp yang berada di bawah pengaruh ekstasi melakukan kekerasan fisik dan seksual kepadanya. Peristiwa itu terjadi saat Depp syuting Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales di Australia, pada 2017.

“Johnny Depp menaikkanku ke atas meja dan menindihku. Dia kemudian memukul wajahku berkali-kali,” ujar Amber Heard sambil menangis dikutip dari The Hollywood Reporter, pada Sabtu (7/5/2022).

Peristiwa itu, menurut sang aktris, berujung pada pemerkosaan di mana aktor Edward Scissorhands itu memasukkan botol alkohol ke dalam kemaluannya. Setelah Heard pingsan, Depp mulai melucuti pakaiannya.

“Akibat kejadian itu tulang kemaluanku sangat sakit. Aku tak pernah setakut itu dalam hidupku sampai aku tak bisa bernapas,” katanya menambahkan.

Amber Heard mengklaim, itu bukan pertama kali bagi Johnny Depp melakukan kekerasan fisik padanya. Pada 2014, dia menyebut, mantan suaminya itu terbakar api cemburu saat mengetahui dirinya beradu akting dengan James Franco. “Johnny duduk di depanku. Karena aku tak menanggapi omongannya, dia menampar wajahku. Saat aku menghindarinya, dia menendangku sampai tersungkur di lantai,” tutur sang aktris. Sang aktris menggambarkan, hubungannya dengan Johnny Depp sangat tidak sehat dan mereka kerap melukai satu sama lain. Dia menegaskan, setiap kekerasan yang dilakukannya pada sang aktor hanyalah bentuk pertahanan diri. “Dia menghancurkanku secara fisik dan mental. Semua itu karena dia kecanduan obat-obatan terlarang dan alkohol,” imbuh sang aktris. Terkait kesaksian Amber Heard tersebut, Johnny Depp memberi bantahan. Dia mengaku, tak pernah memukul mantan istrinya tersebut. Sebaliknya, aktris 36 tahun itu, menurut sang aktor, selalu menebar fitnah dan mencapnya sebagai pelaku KDRT. Aktor 58 tahun itu mengklaim, Amber Heard mengambil keuntungan dari statusnya sebagai aktor top Hollywood untuk melambungkan kariernya. Bahkan, kuasa hukum Depp menyebut Heard sebagai ‘pelaku KDRT’ sebenarnya dalam hubungan tersebut.* BACA JUGA: Saat Kemo, Ari Lasso Mengaku Sempat Konsumsi Minuman Pemicu Sel Kanker