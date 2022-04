VIRGINIA - Johnny Depp dan Amber Heard kembali bertemu di persidangan kasus pencemaran nama baik yang dilayangkan aktor Pirates of the Caribbean itu di Fairfax County Circuit Court, Virginia, Amerika Serikat. Sidang bergulir sejak 11 April silam.

Dalam persidangan yang digelar pada 28 April 2022 itu, ada kejadian menarik yang membuat Johnny dan seluruh audiens tertawa. Hal itu bermula ketika Malcolm Connolly, pengawal Johnny selama 23 tahun, bersaksi dalam persidangan tersebut.

Pengacara Amber kemudian mengulik soal perjalanan Johnny Depp ke Australia untuk syuting film Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, pada 2015. Malcolm membenarkan, Johnny dan Amber terlibat cekcok kala itu.

Namun kuasa hukum Amber kemudian bertanya, apakah Malcolm melihat Johnny buang air kecil di serambi rumah saat itu. Terkait pertanyaan itu, sang pengawal memberi bantahan tegas, namun dengan komentar yang menggelitik.

“Kalau aku melihatnya, aku pasti melihat alat kelamin Mr. Depp,” ujar Malcolm Connolly dikutip dari People, pada Sabtu (30/4/2022). Jawaban sang pengawal membuat Johnny Depp tertawa sambil menutupi wajahnya dengan lengan.

BACA JUGA: Johnny Depp Ogah Bermain dalam Pirates of Carribean Meski Dibayar Rp5 Miliar



AFP melaporkan, Malcolm Connolly juga menyebut Amber Heard ‘mendominasi’ suaminya dan kerap memulai perdebatan. Dia juga membantah, klaim yang mengatakan Johnny kerap memukuli Amber saat mabuk. Sang pengawal menegaskan, Johnny tak mudah mabuk saat minum alkohol, sehingga tidak akan kehilangan kendali. “Aku rasa, Jack Sparrow (karakter Johnny dalam Pirates of the Caribbean) jauh lebih mudah mabuk dibandingkan Johnny Depp,” ungkapnya. Johnny Depp menggugat Amber Heard di Fairfax County Circuit Court setelah mantan istrinya itu menulis opini di The Washington Post. Dalam tulisannya itu, aktris Aquaman tersebut menyebut dirinya sebagai ‘korban KDRT’.* BACA JUGA: Kenal Iqlima Kim di Kelab, Hotman Paris Hutapea: Dia Datang Minta Foto