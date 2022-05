MOMEN perayaan Idul Fitri juga dirasakan oleh keluarga artis Alyssa Soebandono. Meski kakaknya, Ananda Soebandono, telah memutuskan untuk berpindah keyakinan beragama, ia terlihat tetap ikut merayakan hari lebaran bersama anggota keluarganya.

Hal tersebut terlihat dari unggahan foto di akun Instagram milik Ananda Soebandono. Dalam unggahan tersebut, terlihat Ananda mengajak istri beserta anaknya berkumpul dengan keluarga ayahnya. Ia pun terlihat mengenakan kemeja koko berwarna putih.

"Happy Eid Mubarak everyone! God bless you all," tulis Ananda pada keterangan foto.

Melihat kekompakan keluarga Alyssa Soebandono, netizen pun lantas meninggalkan komentar dalam unggahan foto di Instagram Ananda. Mereka bahkan menyebut bahwa keluarga mereka cukup harmonis, ditengah perbedaan beragama.

"Happy Eid! God bless ka nanda & fam," tulis cyntianh.

"Keluarga besar yang harmonis. panutan," kata bungrianmtv.

"Menjadi garam dan terang di tengah keluarga, God bless," tulis pintaulyhasibuan. "@anandasoebandono kamu menebarkan Kasih seperti Kasih Kristus kepada semua umat yg tanpa batas," lanjut paullynoz. Sebagaimana diketahui, kakak Alyssa memutuskan untuk berpindah agama sejak 2016 silam. Meski sempat mendapat penolakan, kini keluarganya justru bisa menerima keputusan yang telah ia ambil.