SINGAPURA - Krisdayanti terlihat panik ketika sang putri, Amora Lemos langsung menyesap es coklat yang ada di hadapannya di hari terakhir puasa. Peristiwa itu terjadi ketika mereka berbuka puasa di Singapura.

Arsy dan Amora tampak bersiap untuk berbuka puasa dan memesan es coklat. Krisdayanti pun memesan minuman itu dan menghidangkannya di hadapan dua gadis kecil itu.

Namun ketika minuman itu berada di depannya, Amora langsung menyesapnya melalui sedotan. Melihat aksi putrinya itu, Krisdayanti berteriak dan terlihat panik. Amora juga tak kalah panik dan menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan.

Uteng, pengasuh anak-anak Ashanty yang ikut dalam rombongan itu berusaha menenangkan Amora. “Enggak apa-apa kan enggak tahu,” katanya dikutip dari YouTube The Hermansyah A6, Selasa (3/5/2022).

Atta dan Thariq Halilintar juga menenangkan Amora dengan menceritakan pengalaman mereka saat masih kecil. “God forgive (Tuhan memaafkan). Aku juga pernah lupa puasa dan makan jam 12.00 siang,” kata Atta.

Video tersebut kemudian ramai dikomentari oleh warganet yang memuji cara Atta Halilintar menenangkan adik iparnya tersebut. “Aduh, cowok-cowok ini keren banget. Bikin kak Amora enggak down,” ujar seorang warganet.

Lainnya menambahkan, “Atta is always such a lovely person. He always normalize the awkward situation (Atta ini menyenangkan banget. Dia selalu bisa mencairkan suasana yang canggung).”*

