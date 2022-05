JAKARTA - Gigi Hadid dan Kylie Jenner dinilai jelek saat tampil di Met Gala 2022. Warganet menilai gaya keduanya tak sesuai dengan tema acara "In America: An Anthology of Fashion".

Kali ini Gigi Hadid dan Kylie Jenner dianggap tidak berhasil mencuri hati netizen.

Gigi tampil mengenakan jumpsuit korset merah dan giant cape puffy teramat mencolok. Lalu perhiasan berupa kalung berlian dengan beberapa mata menjadi pelengkap aksesoris.

Untuk sepatu dia memakai high boots berbahan leather benar-benar ketat berwarna senada dengan baju.

Sementara penampilan Kylie dianggap jauh lebih buruk daripada Gigi Hadid. Dia mengenakan dress putih seperti gaun pernikahan dan memakai aksesoris berupa headpiece veil-baseball cap dengan bunga-bunga putih. Penampilan kedua artis top ini menjadi perbincangan hangat di Twitter. Banyak netizen menyayangkan gaya busana mereka. "Gigi Hadid terlihat seperti sleeping bag," cuit seorang warganet. "Ini (tampilan Kylie di Met Gala) seharusnya jadi eksperimen sosial (bukan tampilan sesungguhnya)," ujar yang lain.