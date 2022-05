SEOUL - Ravi VIXX mengucap salam perpisahan dengan program 2 Days & 1 Night lewat sebuah lagu, Who We Are. Lagu yang ditulis dan diciptakan sendiri olehnya tersebut dirilis pada 1 Mei 2022.

Mengutip Allkpop, Senin (2/5/2022), lagu tersebut merupakan gambaran perasaan Ravi terhadap member, sutradara (Bang Geuk Yi), para staf, dan penggemar 2 Days & 1 Night selama 2 tahun 4 bulan terakhir.

Seperti diketahui, Ravi mengumumkan pengunduran dirinya dari program tersebut saat siaran langsung di V Live, pada 21 April 2022. Dia mengaku, keputusan itu diambilnya untuk mempersiapkan diri menjalani wajib militer.

“Jadwal wamilku memang belum resmi diputuskan. Tapi ketika waktunya tiba, aku siap,” ujarnya kala itu.

Sehari setelahnya, KBS merilis pernyataan resmi terkait keputusan Ravi tersebut. Stasiun TV itu mengamini bahwa Ravi akan absen 'sementara waktu' dari program tersebut. "Karena itu, kami berharap penonton bisa mendukung Ravi VIXX ke depannya."*

