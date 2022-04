MENGISI momen suci dan fitri bersama orang – orang terkasih, GTV sebagai Pilihan Terbaik Keluarga Indonesia siap menghadirkan program – program terbaik serta berkualitas untuk pemirsa setianya. Dengan program – program unggulannya, GTV siap menayangkan tayangan yang sarat akan nilai – nilai kekeluargaan dan cinta dalam rangkaian Keceriaan Lebaran.

Menghibur adik – adik merayakan hari kemenangan setelah beribadah sebulan penuh, GTV menghadirkan Big Movies Candyland Spesial Lebaran yang hadir dari hari Senin 02 Mei hingga Jum’at 06 Mei setiap pukul 07.30 WIB. Dimulai dari tayangan Freebirds, Foosball, Blackie to the Moon, Action Boy 2084 hingga Bernard Bear Movie : Mug Travel.

Kita akan belajar arti pertemanan sejati dari Bernard, beruang yang tidak kenal takut dan Sam yang sangat pemalu dan selalu merasa takut akan sekelilingnya. Meski bertolak belakang, kita akan dibuat sangat terhibur dengan interaksi menarik diantara mereka. Jadi nantikan movies menghibur dan menyentuh hati di pagi hari bersama si buah hati dalam Big Movies Candyland Spesial Lebaran ya.

Meyambut hari baru di momen suci, GTV menghadirkan deretan movies First on TV dengan kualitas terbaik dalam Big Movies Platinum Family Spesial Lebaran. Tayang setiap hari mulai Senin 02 Mei hingga Minggu 08 Mei pukul 16.00 WIB, waktunya kita berkumpul bersama keluarga dan orang – orang terkasih dan menyaksikan hiburan mempererat hati.

Dimulai dari movies First on TV, Troll : A Tale of a Tail yang menceritakan perjuangan pangeran Trym menyelamatkan sang ayah Kong Grom dari jeratan pamannya yang jahat, Grimmer. Keesokannya masih dengan sajian First on TV, Manou : The Swift akan menginspirasi kita dengan petualangan Manou mencari jati diri sekaligus menyelamatkan teman – teman dan keluarganya dari bahaya.

Tayang First on GTV, Thor : Legend of Vahalla siap menampilkan pertempuran seru Thor mengalahkan si ratu dan raksasa jahat demi menyelamatkan orang – orang tersayang. Melengkapi hiburan memikat hati ini, kamu pun bisa menyaksikan Asterix : The Land of God, Pororo The Movie : The Racing Adventure, Blinky Bill Movie hingga Amazon Jack 3 yang siap menghibur keluarga muda Indonesia.

Waktu di malam hari tentunya menjadi momen yang sangat spesial. Inilah waktu yang sempurna untuk tak hanya sekedar beristirahat tapi juga momen pas untuk menyaksikan hiburan terbaik sebelum mengakhiri hari. Big Movies Platinum Spesial Lebaran hadir memberikan jawaban dengan deretan movies aksi terbaik mulai Senin 02 Mei hingga Minggu 08 Mei pukul 21.20 WIB.

Film – film aksi kualitas world class seperti War for The Planet of the Apes, Transporter 2, Death Race : Beyond Anarchy, The Hulk, Hellboy 2, The Lost World : Jurassic Park hingga The Wolfman. Setelah aksi menegangkan, siapkan diri untuk kisah – kisah romansa menyentuh hati dalam film – film papan atas tanah air seperti Strawberry Surprise, Meet Me After Sunset, Demi Cinta, Honeymoon, Aku Cinta Kamu, Love Reborn : Komik, Musik & Kisah Masa Lalu hingga Generasi Micin VS Kevin. Pastikan dirimu stay tune menyaksikan cerita dan akting berkelas dari para aktor dan aktris berbakat Indonesia. Untuk pemirsa dan keluarga muda Indonesia, GTV menghadirkan Amazing Drama Anak Jalanan A New Beginning dan IPA & IPS secara non stop back to back. Menghadirkan Anrez Adelio serta Ersya Aurel dalam Anak Jalanan A New Beginning setiap hari pukul 20.00 WIB dan juga Arbani Yasiz, Kenzo Defras hingga Sitha Marino dalam IPA & IPS tayang setiap hari pukul 18.00 WIB. Kedua program Amazing Drama yang menawarkan lebih dari sekedar kisah cinta remaja. Tapi mengajak kita untuk lebih dekat memahami apa yang sebenarnya terjadi di dunia remaja saat ini, lengkap dengan interaksi dan konflik keluarga sehari – hari. Kita bisa sama – sama berempati dan belajar memahami dunia keluarga dan remaja yang sulit kita pahami sebelumnya di momen Lebaran yang penuh berkah kali ini. Tayangan program – program spesial Lebaran persembahan GTV pastinya akan sangat menarik untuk disaksikan dan menemani keluarga muda Indonesia serta pemirsa setia. Follow akun Instagram @officialgtvid untuk konten seru dan update terbaru. Seluruh program spesial Lebaran juga bisa kamu saksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.