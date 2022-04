SEOUL - Penyanyi Charlie Puth mengungkapkan keinginannya untuk berkolaborasi dengan boy group BTS. Hal itu diungkapkan pelantun Cheating On You tersebut lewat cuitan di Twitter, pada 29 April 2022.

“Aku bermimpi, BTS ada di Left & Right,” ujarnya. Awalnya, penggemar berpikir bahwa cuitan itu berarti Puth menginginkan kolaborasi dengan BTS dan SEVENTEEN sekaligus. Seperti diketahui Left & Right adalah salah satu single milik S.Coups cs.

Namun menurut Koreaboo, Jumat (29/4/2022), Left Right yang dimaksud adalah lagu baru miliknya yang belum resmi dirilis. Penyanyi asal New Jersey, Amerika Serikat itu memperkenalkan lagu itu pertama kali lewat akun TikTok pribadinya.

Dengan begitu, besar dugaan Charlie Puth akan menggandeng RM cs untuk menyanyikan lagu tersebut. Menariknya, di saat bersamaan penyanyi 30 tahun itu ngetweet soal Jungkook BTS yang menyebut That’s Hilarious adalah lagu favoritnya.

BTS dan Charlie Puth pernah berkolaborasi di atas panggung MBC Plus X Genie Music Awards pada 6 November 2018. Kala itu, mereka menyanyikan We Don’t Talk Anymore, salah satu tembang hits milik Puth. So, kalian siap dengan kolaborasi keduanya?

