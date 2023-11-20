Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gara-Gara Foto Ini, Charlie Puth Dirumorkan sudah Menikah

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |15:05 WIB
Gara-Gara Foto Ini, Charlie Puth Dirumorkan sudah Menikah
Gara-gara foto ini, Charlie Puth dikabarkan sudah menikah. (Foto: Instagram/@charlieputh)
LOS ANGELES - Penyanyi Charlie Puth diduga telah menikahi tunangannya, Brooke Sansone. Asumsi itu didasarkan pada unggahan pelantun Left and Right tersebut lewat Instagram, pada 19 November 2023. 

Dalam unggahannya, Puth mengunggah potret hitam putih di mana dia mengenakan jas hitam sambil menggandeng sang tunangan. Brooke tampil semringah dalam balutan gaun one shoulder dengan buket bunga di tangannya.

Bersama foto itu, Charlie Puth tidak menuliskan penjelasan apapun seperti ketika dia mengumumkan pertunangannya dengan Brooke Sansone, pada 7 September silam. Kali ini, dia hanya menyelipkan foto emoji penuh cinta dan merasa antusias.

Unggahan itu ramai dikomentari warganet. Penyanyi Katy Perry terlihat berkomentar, “Selamat atas pernikahanmu.” Akun @__saksheei__ menambahkan, “Apa? Ini benaran? Aku tak siap untuk ini.”

Akun @bub_itsaashi menambahkan, “Ah, cinta masa kecilku akhirnya menikah.” Rasa terkejut yang sama juga diungkapkan akun @afsheen0264 yang mengatakan, “Apakah aku satu-satunya yang terkejut dengan berita ini?”

Charlie Puth dikabarkan sudah menikah. (Foto: Instagram/@charlieputh)

Setelah foto itu membuat heboh penggemar, seorang fans memberi klarifikasi di kolom komentar. “Ini bukan foto pernikahan Charlie Puth. Foto ini diambil ketika mereka menghadiri pernikahan kakak laki-laki Brooke, beberapa bulan lalu,” ujar akun @yiskamokola.

Komentar itu kemudian dikomentari oleh pelantun We Don’t Talk Anymore tersebut. “Ya (benar),” kata sang musisi sambil tertawa.

