JAKARTA – Pedro Pascal, bintang serial Game of Thrones dan The Mandalorian, rupanya memiliki sebuah hobi yang membuat fans lumayan ketar-ketir; ketika ia sedang merasa sedih atau murung, Pedro suka memeriksa akun-akun para penggemar yang mengatasnamakan dirinya.

Di industri perfilman, aktor Pedro Pascal berhasil mendapatkan banyak banyak penggemar tak hanya karena kemampuan beraktingnya. Berdasarkan pengalaman orang yang pernah berjumpa dengannya, Pedro memang punya sifat jenaka, baik hati, dan bahkan dekat dengan para penggemarnya.

Sedekat apa sih Pedro dengan penggemarnya? Belum lama ini, pertanyaan tersebut berhasil dijawab oleh Pedro sendiri ketika ia berbincang dengan majalah Vanity Fair.

Diundang untuk sebuah wawancara menggunakan pendeteksi kebohongan, Pedro terpaksa mengungkap beberapa detail mengenai dirinya yang tak diketahui banyak orang; salah satunya adalah hobinya ketika ia sedang merasa sedih atau murung.

“Apakah kau pernah memeriksa akun penggemar ketika sedang murung?” tanya Vanity Fair.

“Tentu saja,” jawabnya dilanjut dengan tawa terbahak, “salah satu akun favoritku bernama PedroPascalFanAccount.”

Pedro Pascal adalah aktor kelahiran Chile yang berhasil tenar di Hollywood berkat serial Game of Thrones beberapa tahun silam. Kini juga dikenal berkat serial The Mandalorian, belum lama ini Pedro berkunjung ke layar lebar lewat film The Unbearable Weight of Massive Talent dimana ia beradu akting dengan Nicolas Cage.

