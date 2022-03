JAKARTA – Dengan banyaknya adaptasi video game di masa kini, saluran televisi HBO juga akan turut meramaikan tren tersebut lewat serial The Last of Us. Dibintangi Pedro Pascal, sang aktor meyakinkan para fans bahwa mereka tak perlu khawatir soal proyek ini.

The Last of Us adalah franchise video game zombie dari perusahaan Naughty Dog yang pertama dirilis pada tahun 2013 silam. Meski bertema zombie, The Last of Us berhasil laris dan dikenal luas oleh para fans karena ceritanya yang realistis, menyentuh, dan manusiawi.

Punya visual yang sinematik dan kisah yang menarik, tak heran jika video game ini akhirnya diadaptasi oleh saluran televisi HBO. Meski diproduksi di tengah santernya ‘kutukan’ soal adaptasi video game, aktor Pedro Pascal sang aktor utama meminta para fans tak perlu khawatir.

“Lokasi syutingnya benar-benar dipenuhi zombie dan jamur seperti video game-nya. Kami sangat bersenang-senang,” ucapnya dilansir dari ScreenRant, Rabu (16/3/2022), “aku tak tahu apakah kami akan berhasil, tapi jangan khawatir; semuanya berjalan lancar.”

Sepanjang berdirinya industri film dan televisi, ada banyak adaptasi video game yang dianggap ‘tak layak tayang’ dan ‘sangat buruk’ di mata para fans. Juga seringkali disebut sebagai ‘kutukan adaptasi video game’, tak heran jika Pedro harus secara pribadi menenangkan para fans yang tak ingin franchise kesayangan mereka diobrak-abrik oleh HBO.

Memasuki bulan Maret ini, produksi serial The Last of Us sudah secara resmi memasuki bulan ke-sembilan. Kabarnya akan berjalan sepanjang sepuluh episode untuk musim pertama, serial ini direncanakan debut pada pertengahan tahun 2023 mendatang meski HBO belum menjanjikan tanggal tayang.

