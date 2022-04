LOS ANGELES - Kabar gembira datang untuk para penggemar Venom, terutama bagi mereka yang kurang puas dengan angsuran film kedua. Sebab, Sony Pictures secara resmi mengumumkan penayangan film Venom 3.

Dalam wawancara dengan CinemaCon, Sony mengungkapkan bahwa proyek film Venom 3 sedang dalam tahap proses produksi. Namun, sayangnya Sony tidak memberi bocoran lebih detail tentang siapa yang akan menjadi sutradara dan penulis film tersebut.

Dilansir dari ScreenRant, Selasa (26/4/2022) Sony menegaskan bahwa film Venom 3 resmi ditayangkan pada tahun 2024. Padahal sebelumnya film tersebut direncanakan dirilis pada tahun 2023.

Namun, dengan alasan banyaknya film Sony yang akan dirilis pada tahun 2023, sehingga film Venom 3 terpaksa harus diundur pada tahun berikutnya.

Laporan tersebut menambahkan bahwa ada sejumlah film garapan Sony yang akan dirilis pada tahun 2023. Seperti diantaranya ialah Kraven the Hunter karya Aaron Taylor-Johnson dan Madame Web karya Dakota Johnson dan Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Tak berhenti sampai disitu saja, Sony Pictures kemungkinan juga mencoba untuk membidik Andy Serkis yang digadang-gadang akan menjadi lawan main Tom Hardy di film Venom 3. Sebab, menurut Sony, aktor berkebangsaan Inggris itu memiliki potensi besar dalam proyek film Venom 3.

Tidak sedikit para penggemar yang berspekulasi bahwa film Venom 3 akan mempertemukan kembali dengan Spiderman yaitu Andrew Garfield dan Tom Holland. Bagaimanapun spekulasi tersebut masih simpang siur dan tentunya penggemar sudah tidak sabar menantikan film Venom 3.

(aln)