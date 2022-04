ARTIS sekaligus musisi, Titi Radjo Padmaja alias Titi Rajo Bintang mengumumkan kabar bahagia terkait prestasi anaknya di dunia perfilman. Melalui akun Instagramnya, istri dari Adrianto Djokosoetono ini tampak membagikan foto putrinya, Miyake Keinaka saat berhasil mendapatkan dua buah piagam penghargaan dalam festival film pendek di sekolahnya.

Dalam unggahannya, perempuan 41 tahun ini terlihat membagikan foto putrinya yang tengah duduk sembari memperlihatkan dua buah piagam yang berhasil ia raih. Miyake tampak cantik meski hanya mengenakan kaos oblong berwarna hitam dan masker.

Melalui unggahannya, bintang film Mereka Bilang Saya Monyet! tersebut mengaku bangga dengan prestasi yang ditorehkan oleh sang putri. Apalagi, Miyake berhasil mendapatkan piagam sebagai Best Director silver prize dan Best Set Design.

“Alhamdulillah!! Selamaaaat anak wedokku Miyake Keinaka dapet Best Director silver prize dan Best Set Design untuk festival film pendek di sekolahnya. You've got 2 awards wow!!!” seru Titi Rajo Bintang bahagia.

Tak hanya itu, mantan istri Sri Aksana Sjuman ini juga mengaku terharu dengan prestasi yang didapatkan putrinya. Sebagai ibu, Titi tentunya berharap agar putrinya bisa selalu sukses agar kelak bisa menjadi seorang sutradara.

"Ibu berlinang air mata liat ini nak. Ibu doakan semoga kamu sukses kelak menjadi sutradara hebat ya sayang, berkarya yg bagus dan membanggakan keluarga dan Indonesia," harapnya.

"Doa dan cintaku selalu menyertaimu," tandasnya.

Melihat unggahan tersebut para rekan artis lantas memberikan selamat serta pujian atas keberhasilan dari putri Titi Radjo Padmaja. Bahkan netizen pun terlihat ramai membanjiri kolom komentar milik Titi. "Hebat banget selamat ya miyake sayang," tulis Happy Salma.



"Woooow selamaaat Miyake," kata Melly Goeslaw.



"Congratulations, Miyake! Aku mau nonton filmmu," tutur @miantiara.



"Waahh hebat bangeet.. selamat ya miyakee," lanjut @luitic.