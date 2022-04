JAKARTA - iKON resmi merilis poster tracklist mini album ke-4 mereka, 'Flashback', pada 25 April 2022. Dalam poster tersebut, terdapat total enam lagu dengan But You sebagai title track.

Lima lagu lain yang terdapat dalam album itu adalah Dragon, For Real?, Gold, Name, dan At Ease. Mengutip Allkpop, Senin (25/4/2022), akan ada dua jadwal perilisan album tersebut.

Perilisan pertama akan dilakukan secara daring, pada 3 Mei 2022, pukul 17.00 KST (15.00 WIB). Sementara perilisan album fisik akan dilakukan pada 10 Mei mendatang.

Di sisi lain, mini album 'Flashback' akan dirilis dalam tiga format photobook dengan versi A dan B, digipick, dan kit. Pre-order albuk tersebut telah dibuka sejak 18 April silam dan berlangsung hingga 9 Mei 2022. Selama masa promosi, YG Entertaiment akan menggelar fan signing secara daring, pada 13 Mei 2022. iKONIC juga bisa berjumpa dengan personel iKON secara virtual, pada 21 Mei mendatang. Mini album 'FLASHBACK' merupakan proyek comeback Jihwa cs setelah vakum lebih dari setahun. Proyek EP 'I Decide' menjadi album terakhir yang dirilis grup tersebut pada 6 Februari 2020. (FLO)