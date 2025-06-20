Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

BLACKPINK Rilis Musik Baru Awal Juli 2025? Ini Kata YG Entertainment

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |06:10 WIB
BLACKPINK Rilis Musik Baru Awal Juli 2025? Ini Kata YG Entertainment
BLACKPINK akan Rilis Musik Baru Awal Juli 2025. (Foto: YG Entertainment)
A
A
A

SEOUL - Penantian panjang para penggemar akan karya baru BLACKPINK tampaknya akan segera berakhir. Jisoo cs dikabarkan akan comeback ke panggung musik pada awal Juli 2025.

Rumor tersebut ditanggapi oleh YG Entertainment. “Informasi detail terkait jadwal promosi resmi BLACKPINK akan kami bagikan nanti,” kata agensi tersebut seperti dikutip dari JTBC Entertainment News, pada Jumat (20/6/2025). 

Sebelumnya, YG Entertainment mengatakan, Jennie cs sudah syuting video klip video musik terbaru mereka, pada 6 Juni 2025. Pengambilan gambar dilakukan di Korea Selatan di bawah arahan sutradara internasional.

Fantastis! Segini Bayaran BLACKPINK untuk Sekali Konser
BLACKPINK akan Rilis Musik Baru Awal Juli 2025. (Foto: YG Entertainment)

Kabar tersebut membuat BLINK semakin antusias menantikan karya terbaru BLACKPINK kali ini. Apalagi ini merupakan proyek comeback pelantun How You Like That tersebut dalam 2 tahun 10 bulan.

‘BORN PINK’ yang dirilis pada September 2022 merupakan album terakhir yang dirilis oleh grup tersebut. Sementara itu, BLACKPINK akan memulai tur dunia bertajuk ‘DEADLINE’ di Korea Selatan, pada 5 Juli mendatang.

Sementara itu, Rose cs akan menyapa para BLINK di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, pada 1 dan 2 November 2025.**

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/205/3181909/blackpink-mhvI_large.jpg
Jadwal Comeback BLACKPINK Ditunda Jadi Januari 2026, BLINK Protes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/205/3180498/blackpink-a8ZF_large.jpg
Simak Jadwal dan Cara Menukar Tiket Konser BLACKPINK di Jakarta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/205/3162105/blackpink-TOdq_large.jpg
BLACKPINK Rilis Album Baru November 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/205/3160489/blackpink-k4l1_large.jpg
MV Pink Venom dari BLACKPINK Raih 1 Miliar View setelah 3 Tahun Rilis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/205/3160165/blackpink-XSix_large.jpg
7 Lagu Populer BLACKPINK, Ada yang Capai 1 Miliar Stream di Spotify
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/205/3154501/blackpink-lGoh_large.jpg
BLACKPINK Comeback Lewat Single Jump, MV Enerjik Jadi Sorotan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement