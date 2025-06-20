BLACKPINK Rilis Musik Baru Awal Juli 2025? Ini Kata YG Entertainment

SEOUL - Penantian panjang para penggemar akan karya baru BLACKPINK tampaknya akan segera berakhir. Jisoo cs dikabarkan akan comeback ke panggung musik pada awal Juli 2025.

Rumor tersebut ditanggapi oleh YG Entertainment. “Informasi detail terkait jadwal promosi resmi BLACKPINK akan kami bagikan nanti,” kata agensi tersebut seperti dikutip dari JTBC Entertainment News, pada Jumat (20/6/2025).

Sebelumnya, YG Entertainment mengatakan, Jennie cs sudah syuting video klip video musik terbaru mereka, pada 6 Juni 2025. Pengambilan gambar dilakukan di Korea Selatan di bawah arahan sutradara internasional.

BLACKPINK akan Rilis Musik Baru Awal Juli 2025. (Foto: YG Entertainment)

Kabar tersebut membuat BLINK semakin antusias menantikan karya terbaru BLACKPINK kali ini. Apalagi ini merupakan proyek comeback pelantun How You Like That tersebut dalam 2 tahun 10 bulan.

‘BORN PINK’ yang dirilis pada September 2022 merupakan album terakhir yang dirilis oleh grup tersebut. Sementara itu, BLACKPINK akan memulai tur dunia bertajuk ‘DEADLINE’ di Korea Selatan, pada 5 Juli mendatang.

Sementara itu, Rose cs akan menyapa para BLINK di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, pada 1 dan 2 November 2025.**

(SIS)