LENNY Hartono dikenal sebagai fashion desainer muda yang ternyata jago nyanyi. Ia juga serius nyanyi dan siap menghibur para penggemar.

Nama Lenny tak asing di dunia fashion. Pada perhelatan Indonesia Fashion Week beberpa pekan lalu, Lenny memamerkan karya bertema ‘A Gift for My Self.

Ia mengaku belajar otodidak dalam mendesain busana. Ia menggeluti dunia ini sejak 2020.

“Berawal dari passion juga hobby. Kebetulan salah satu anak saya juga seorang model. Dan saya terinspirasi, kenapa gak membuatkan baju saja untuk anak saya saat ia tampil dengan rekan rekannya, “ paparnya dalam keerangan resmi.

Menariknya, karya Lenny juga akan dibawa ke panggung New York Fashion Week pada September 2022 mendatang. Hal ini tentu membanggakan buatnya.

Siapa sangka, ia piawai bernyanyi dan percaya diri masuk panggung hiburan musik. “Rencananya dalam waktu dekat aku akan merilis album perdana, genrenya pop. Pokoknya lagu ini bakal bisa dinikmati semua orang deh," ujarnya. Judulnya, Lenny masih merahasiakan. Kini prosesnya dalam tahap mixing dan Lenny bersiap untuk merilisnya. "Pokoknya nanti aku kasih tahu saat peluncurannya. Sekarang dalam tahap final mixing, setelah itu rilis," terangnya.