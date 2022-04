JAKARTA - Anneth Delliecia menjadi jebolan Indonesian Idol Junior paling bersinar. Lagu debutnya pasca lulus, Mungkin Hari Ini Esok dan Nanti berhasil viral dan berhasil ditonton lebih dari 100 juta views di Youtube.

Kini, Anneth Delliecia berhasil menelurkan album fisik perdananya berjudul And The Story Begins. Bukan sekadar album biasa, 10 lagu yang ada dalam album tersebut merupakan karya ciptaan Anneth Delliecia.

Ketakutan dirasakan oleh Anneth. Sebab lagu Lagu Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti juga membuat Anneth memperoleh banyak penghargaan di industri musik Indonesia, seperti AMI Awards 2021, Langit Musik: Indonesian Music Awards, JOOX Indonesia Music Award dan Best Asian Artist 2021.

Album ini pun menjadi sebuah pembuktian dirinya. Anneth berharap ketakutan akan terbayar tuntas di album ini. “Album ini salah satu mimpi sekaligus sesuatu yang sangat berharga banget buatku penantian dari dulu banget dan akhirnya bisa tercapai terkabulkan itu benar sesuatu kebanggan besar buat Anneth pastinya terima kasih banyak buat semua yang sudah terlibat dan ini jadi langkah atau chapter terbaru buat karir sebagai penyanyi," ujar Anneth.

Album And The Story Begins terjadi berkat kerjasama antara SMN, Rans Music dan JMSI. Anneth berharap album ini bisa kembali mengukuhkan dirinya sebagai salah satu calon bintang di masa mendatang.

“Pelan-pelan aku pengen fans dan pendengar musik Indonesia bisa kenal sama karya Anneth itu sudah happy apalagi sampai suka kan itu jadi suatu kebanggan buatku dan senang melihat apresiasi, komen dari orang yang mendengar semuanya baik dan positif, semoga kedepan aku bisa menciptakan karya lagu lain yang lebih baik lagi. Senang banget bisa mendengarkan karyaku ke orang banyak diluar sana dan pengen aja ini album personal pengen juga karya pribadiku yang didengar sama orang jadi disini Anneth yang menulis lagunya juga compose lagu dan dibantu sama im Jeff pokoknya," ungkapnya.

Album Anneth Delliecia and The Story Begins menghadirkan 10 lagu yakni Mungkin Hari Ini Esok atau Nanti, Warna Favorit, Sampai Kapan (Jaga Hati Untukmu), Karenamu, How?, Jadi Juara (feat Boy William), Tak Kan Berhenti Mencintaimu, Lepaskan, Relakan dan Ikhlaskan, Mhiean (Korean version) dan Masih Belum Lupa (feat Ade Govinda).

(aln)