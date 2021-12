JAKARTA - Lyodra Ginting dan Anneth Delliecia berhasil mendapatkan penghargaan tak hanya di Tanah Air, namun juga kancah internasional. Belum lama ini, keduanya memenangkan penghargaan Mnet Asian Awards (MAMA) 2021 yang digelar di CJ ENM Studio Center, Paju, Korea Selatan.

MAMA 2021 merupakan ajang penghargaan bergengsi di kawasan Asia. Sederet idol K-Pop, seperti Wanna One, TXT, NCT 127, NCT Dream, ITZY, Stray Kids, Brave Girls, ENHYPEN, hingga aespa turut memeriahkan acara tersebut. Penyanyi Ed Sheeran juga menjadi suguhan utama dalam ajang tersebut.

Pada malam tersebut, Lyodra Ginting menerima penghargaan dalam kategori Best New Asian Artist (Indonesia), sedangkan Anneth Delliecia memenangkan penghargaan Best Asian Artist (Indonesia). Pencapaian keduanya tentu membuat para penikmat musik Indonesia bangga dan ikut bersuka cita.

Lewat akun Instagram masing-masing kedua penyanyi ini mengungkapkan perasaan mereka. “OMG! Best Asian Artist Indonesia on MAMA Mnet! Jujurly, enggak pernah ngebayangin nama Anneth ada di deretan nama para senior-senior hebat yang luar biasa di @mnet_mama!” ujar Anneth.

Sementara Lyodra mengungkapkan, “Ini pencapaian sangat spesial dan benar-benar di luar ekspektasi aku. Capaian ini terasa begitu indah dan memberikan semangat baru. Terima kasih buat masyarakat Indonesia yang sudah menyukai karya-karya saya, terima kasih pencipta lagu yang bekerja sama dengan aku dengan karya-karya indahnya.”*

