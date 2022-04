JAKARTA - Komika Marshel Widianto ikut terseret dalam kasus pornografi yang dialami Dea OnlyFans. Pasalnya, sang komika membeli lebih dari 70 konten foto dan video porno milik wanita 21 tahun itu.

Sebenarnya, Marshel sendiri mengaku tak tahu sosok Dea OnlyFans sebelumnya. Tapi, dia merasa penasaran setelah podcast Dea dan Deddy Corbuzier viral di media sosial. Bahkan, Marshel pun mendapat nomor Dea dari tim Ayah Azka Corbuzier.

“Ini adalah kasus pertama di Indonesia pak. I’m the first man of the case bokep,” ujar Marshel dalam kanal YouTube Deddy Corbuzier, Kamis (21/4/2022).

Selain penasaran, Marshel mengaku merasa iba setelah mendengar kisah hidup Dea. Apalagi setelah tahu Dea pernah berniat untuk bunuh diri. Marshel pun mencoba membantunya dengan cara membeli konten tersebut.

“Dia cerita ingin mengakhiri hidupnya, gara-gara hujatan Twitter, bukan podcast mu ya. Dia bilang stres dan sebagainya,” tutur Marshel.

Oleh karena itu, Marshel sengaja melebihkan uangnya sata membeli konten Dea, yang semula hanya Rp550 ribu menjadi Rp1,4 juta. Karena menurut Marshel, seorang wanita yang berani menjual dirinya pasti kesepian dan mengalami kesulitan ekonomi yang cukup parah.

“Seharusnya saya mah bisa aja om Ded pake nomor lain atau VPN, tapi kan engga, karena memang terenyuh lah,” ujar Marshel.

Marshel sendiri tak pernah menyangka bisa ikut terseret kasus pornografi karena membeli konten Dea. Meskipun begitu, dia tak merasa cemas saat dipanggil pihak kepolisian. Karena, Marshel merasa tak melakukan kesalahan sedikitpun. “Gak deg-degan karena di otak saya memang saya gak salah, karena saya tidak melecehkan, tidak video call, dan saya tidak nanya open BO gitu, enggak,” ucapnya. Marshel sempat berseloroh soal kasus yang menyeret namanya ini. Dia merasa remeh dibandingkan teman komika lainnya yang juga dipanggil polisi. “Coki Pardede Fico Fariza ketangkep beli narkoba, saya ketangkep beli bokep,” ucap Marshel sambil tertawa. Belum berhenti di sana, Marshel juga menyinggung soal konten lamanya bersama Deddy. Jika sebelumnya aman melakukan tes narkoba lewat urin, kini dia malah tersandung kasus pornografi karena membeli konten Dea OnlyFans. “Saya datang ke podcast Om Deddy untuk tes urin, aman narkoba. Birahi tidak," tandas Marshel Widianto.