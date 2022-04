LOS ANGELES - CL akhirnya buka suara terkait reuni mengejutkan 2NE1 di panggung Head in The Clouds Forever 88rising pada Festival Musik Coachella, pada 17 April 2022. Dia mengaku bersyukur bisa sepanggung kembali dengan tiga rekannya.

Saat diundang untuk tampil di Coachella, CL mengaku, ingin reuni dengan Sandara Park, Minzy, dan Park Bom. “Aku ingin kami reuni sebelum semuanya terasa begitu terlambat,” ujarnya dikutip dari Instagram, pada Senin (18/4/2022).

CL menambahkan, “Aku ingin menyampaikan rasa terima kasihku kepada semua orang yang telah mendukung dan mencintai 2NE1 selama 13 tahun terakhir. Atas alasan itu pula hari ini terasa penting dan berharga bagiku.”

Penyanyi 31 tahun itu kemudian berterima kasih kepada rekan satu grupnya yang rela datang dan mewujudkan impiannya untuk sekali lagi tampil di panggung sebagai 2NE1. “Aku akan terus berlari sampai di hari kami bisa tampil lagi di atas panggung,” ujarnya menutup unggahan tersebut.

2NE1 reuni di panggung utama Coachella untuk pertama kalinya setelah dinyatakan bubar 6 tahun silam. Setelah penampilan solonya, CL, Dara, Minzy, dan Bom menggemparkan panggung dengan penampilan epik mereka membawakan I Am the Best.*

(SIS)