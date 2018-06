SEOUL - Mantan personel 2NE1, Park Bom mengumumkan rencana comebacknya dengan single baru, pada 11 Juni 2018. Hal ini diketahui saat ia memperbarui feed instagramnya dengan memposting foto selca. Dalam unggahannya tersebut ia mengenakan kaos tak berlengan berwarna hitam, sambil mengedipkan salah satu matanya, ia memegang seikat bunga berwarna putih dan pink.

Perempuan 34 tahun tersebut menambahkan sebuah caption sebagai peringatan para fans agar menunggu karya terbarunya.

"Semuanya, apakah kamu baik-baik saja? Aku ingin bernyanyi, aku akan segera kembali dengan lagu terbaru. Semuanya bersiaplah mulai sekarang. Kalian sudah menunggu lama kan? Aku sangat merindukan kalian, seluruh dunia," tulis dia dalam unggahannya, seperti dilansir dari Koreaboo, Selasa (12/6/2017).

Ia menambahkan, "Semua orang bersiaplah. Aku akan membuat kalian semua bahagia,"





Para penggemar yang telah lama menunggu Park pun membanjiri postingan yang telah meraup 169.968 like tersebut. Sebagian besar dari mereka telah merindukan pelantun lagu You and I tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh seorang netizen, "Aigooo.... kami sangat merindukanmu juga. Aku menantikan untuk mendengar suaramu."

"Tolong bernyanyi lagi Bommie. Kami sangat merindukanmu," ungkap yang lainnya.

Selain itu, mereka juga meyemangati sang idola yang telah hiatus dalam waktu yang lama tersebut.

"Terima kasih telah memberi kami kabar terbaru darimu. Kami merindukanmu. Aku sangat senang mendengar suara manis kamu. Bommie, kami akan sesalu mendukungmu," ungkap salah satu netizen.





"Satu-satunya hal yang ingin aku katakan kepada kamu adalah untuk mengkonfirmasi bahwa kami benar-benar siap," ujar yang lain.

Nah, jika benar Park Bom akan merilis single terbaru. Karyanya ini akan menjadi yang pertama setelah lagu terakhirnya bersama anggota 2NE1, Goodbye dirilis pada 20 Januari 2018. Grup asuhan YG Etertainemnt tersebut resmi bubar pada 2016, setelah 7 tahun mengguncang panggung musik Korea.

Seperti diketahui sebelumnya, Park Bom juga telah mengungkapkan keinginannya untuk kembali bernyanyi di panggung musik Korea, pada 26 April 2018. Saat itu, ia melakukan wawancara dengan salah satu media lokal Korea, Sport Kyunghang untuk mengkonfirmasi mengenai skandal narkoba dirinya, pada 2010. Belakangan kasus itu disorot kembali oleh salah satu program jurnalisme investigasi, PD Notebook di MBC .

"Setelah menonton program tersebut (PD Notebook), aku memutuskan untuk kembali bernyanyi. Aku tidak bisa membiarkan kesalahpahaman dan desas-desus menghentikan apa yang ingin aku lakukan (bernyanyi),” ujarnya kala itu.

Kita tunggu saja ya, penampilan dara kelahiran 24 Maret 1984 tersebut.

(ade)