BELLA Hadid marah karena postingan Masjid Al Aqsa di Instagram malah kena blokir. Kok bisa?

Ia mengklaim bahwa Instagramnya terkena “shadow banning”, menyusul postingan yang dia buat pada hari Jumat tentang kekerasan Israel di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki.

Shadow banning adalah pemblokiran konten yang dilakukan secara diam-diam sehingga pengguna tidak mengetahui bahwa konten yang telah diunggah sudah terkena blokir.

BACA JUGA:Bella Hadid Alami Depresi, Menangis Histeris Setiap Pagi

Melansir The New Arab, Senin (18/4/2022), Hadid, yang merupakan keturunan Palestina dan Belanda, mengatakan melalui Instagram Stories bahwa aplikasi tersebut membloir kontennya yang bertopik "pretty much only when it’s Palestine based".

"Ketika saya memposting tentang Palestina, saya langsung mendapatkan shadow banning dan hampir 1 juta lebih yang melihat cerita dan postingan saya," tulisan postingan story-nya.

https://english.alaraby.co.uk/news/bella-hadid-says-instagram-restricted-her-al-aqsa-posts

Model tersebut telah membuat beberapa posting tentang agresi pasukan Israel terhadap jamaah Palestina di Masjid Al-Aqsa, di mana lebih dari 150 warga Palestina terluka pada hari Jumat ketika pasukan Israel menyerbu kompleks masjid, menembakkan gas air mata, peluru karet dan granat kejut. Hadid akhirnya dapat memposting video tentang kekerasan Al-Aqsa, meskipun beberapa kontennya ditandai dengan kategori “sensitif”. Bella Hadid dan saudara perempuannya, sesama model Gigi, sering menggunakan aplikasi tersebut untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan Israel terhadap warga Palestina, serta Islamofobia di seluruh dunia. Pada tahun 2020, Instagram menghapus gambar yang diposting oleh Hadid tentang paspor ayahnya, yang menunjukkan tempat kelahirannya di Palestina.