Potret Cantik Bella Hadid di Atas Ranjang, Nikmati Me Time dengan Membaca Buku

LOS ANGELES - Setelah memutuskan untuk pensiun dari dunia modeling, Bella Hadid kini lebih banyak membagikan momen-momen santainya di rumah. Bella yang kini menetap di Texas bersama kekasihnya, Adan Banuelos, tampak sangat menikmati hidup barunya.

Saat ini, Bella sibuk dengan bisnis parfum yang ia luncurkan dengan nama Orebella. Selain itu, dia juga kerap membagikan momen-momen santai saat me time di rumah.

Salah satu postingan terbarunya menunjukkan Bella menikmati waktu santainya di kamar. Dalam foto tersebut, Bella tampak bersantai di atas ranjang sambil membaca buku.

Berikut adalah beberapa potret menarik dari Instagram @bellahadid, yang diunggah pada Rabu (4/9/2024):