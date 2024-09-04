Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Potret Cantik Bella Hadid di Atas Ranjang, Nikmati Me Time dengan Membaca Buku

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |23:02 WIB
Potret Cantik Bella Hadid di Atas Ranjang, Nikmati Me Time dengan Membaca Buku
Potret Cantik Bella Hadid di Atas Ranjang, Nikmati Me Time dengan Membaca Buku (Foto: IG Bella)
A
A
A

LOS ANGELES - Setelah memutuskan untuk pensiun dari dunia modeling, Bella Hadid kini lebih banyak membagikan momen-momen santainya di rumah. Bella yang kini menetap di Texas bersama kekasihnya, Adan Banuelos, tampak sangat menikmati hidup barunya.

Saat ini, Bella sibuk dengan bisnis parfum yang ia luncurkan dengan nama Orebella. Selain itu, dia juga kerap membagikan momen-momen santai saat me time di rumah.

Salah satu postingan terbarunya menunjukkan Bella menikmati waktu santainya di kamar. Dalam foto tersebut, Bella tampak bersantai di atas ranjang sambil membaca buku.

Potret Cantik Bella Hadid di Atas Ranjang, Nikmati Me Time dengan Membaca Buku
Potret Cantik Bella Hadid di Atas Ranjang, Nikmati Me Time dengan Membaca Buku

Berikut adalah beberapa potret menarik dari Instagram @bellahadid, yang diunggah pada Rabu (4/9/2024):

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/33/3078790/bella_hadid-SXWM_large.jpg
Biodata dan Agama Bella Hadid, Supermodel yang Konsisten Dukung Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/194/3068308/bella_hadid-VQyL_large.jpg
Bella Hadid Tampil Perdana di Paris Fashion Week setelah 2 Tahun Vakum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/612/3067811/bella_hadid-beiP_large.jpg
Viral Bella Hadid Serukan Free Palestine Bareng Fans di Paris Fashion Week 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/612/3061307/bella_hadid-OioQ_large.jpg
Gaya Bella Hadid Me Time, Baca Buku setelah Pensiun dari Dunia Modeling
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/612/3022573/bella_dan_gigi_hadid-7vI2_large.jpg
Bella Hadid Rayakan Idul Adha, Serukan Dukungan untuk Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/33/3022590/rayakan-idul-adha-bella-hadid-kembali-serukan-dukungan-untuk-palestina-2sOqxsSTAc.jpg
Rayakan Idul Adha, Bella Hadid Kembali Serukan Dukungan untuk Palestina
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement