MUSISI Ari Lasso beberapa waktu lalu mengabarkan bahwa dirinya mengalami Diffuse Large B-Cell Lymphoma (DLBCL), yang merupakan salah satu dari jenis kanker limfoma. Akibatnya, ia harus menjalani kemoterapi agar sel kanker tersebut mati dan tidak menyerang bagian tubuhnya yang lain.

Setelah menjalani kemoterapi dan memiliki penampilan baru dengan rambut botak, kini penampilan dari pelantun Rahasia Perempuan itu sudah tampak lebih sehat dan bugar. Ia bahkan sudah mampu untuk menjalani liburan bersama keluarga tercinta di Labuan Bajo.

"Istilahnya healing..... #bajo #alass2022" tulisnya di Instagram, dikutip pada Minggu (17/4/2022).

Bersamaan dengan foto tersebut, Ari Lasso berdiri menghadap kamera sambil menyilangkan tangan. Di balik tubuh musisi berusia 49 tahun itu terdapat hamparan laut dan juga perbukitan hijau yang terlihat dari kejauhan.

Rupanya ia sedang menyambangi pulau-pulau cantik di Labuan Bajo. Dari insta story, Ari beberapa kali mengarahkan kamera pada bentangan laut biru dan pemandangan hijau menyejukan mata dari Pulau Kelor dan Pulau Kadar.

Tak ketinggalan, dua putri Ari Lasso pun turut menemani sang ayah berlayar menyusuri pesona laut di Labuan Bajo. Momen manis ini terungkap dari unggahan sang putri sulung yaitu Aura Rivanya Maharani atau Ola Lasso.

Potret Ari Lasso ketika sedang berlibur pun banyak menuai komentar dari para rekan artis maupun netizen.

"Salam sehat dan bahagia selalu masseee" kata pedangdut Kristina

"Keren, Senang lihat om Ari segar bugar, sehat terus ya om" uajr @fitra.eri

"Semakin tambah sehat begitu pulang healing dari labuan bajo ya cak bro" tulis @cahyoari

"Get well soon mas, Tuhan angkat segala sakit penyakit, amiiiin" tutur @bahariwansiagaianxvi

Pada tahun 2021 lalu, Ari Lasso dikabarkan mengidap kanker limfoma. Kemoterapi pun harus dijalani sang penyanyi agar sel kanker tak lantas menyebar.

Akhirnya pada Februari 2022 lalu, Ari Lasso diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Meski begitu, dia harus tetap menjalani masa pemulihan di kediamannya.