SIAPA juara X Factor Indonesia 2022 akan segera terkuak pada The Result Show – X Factor Indonesia Grand Final, Senin 18 April 2022. Tak hanya menampilkan tiga finalis yakni Danar, Alvin dan 2nd Change, malam Grand Final X Factor Indonesia juga bakal dimeriahkan dengan penampilan bintang tamu Simple Plan.

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) mengajak masyarakat Indonesia agar tidak melewatkan suguhan terbaik yang akan ditayangkan langsung di RCTI, RCTI+ dan Vision+ mulai pukul 18.00 WIB itu.

“Saksikan Simple Plan, rock band dari Kanada dalam X Factor Indonesia The Result Show, Senin, 18 April 2022, mulai pukul 18.00 WIB. Disiarkan langsung RCTI, RCTI+ dan Vision+,”ujar Hary dalam laman Instagram miliknya. “Terima kasih tim MNC. You guys have done a great job!,”puji HT.

Dalam postingannya, HT juga menyertakan video dari Simple Plan. Sang vokalis, Pierre Bouvier mengungkapkan rasa bangganya bisa tampil di panggung X Factor Indonesia. “Kami akan membawakan lagu-lagu lama kami, dan juga lagu baru, eksklusif di RCTI. See you all soon!,” ujarnya.

BACA JUGA:Elmatu X Factor Rilis Ulang Menanti Sebuah Jawaban Milik Padi Reborn

Acara puncak ini juga akan menampilkan bintang tamu papan atas Tanah Air yakni Dewa 19 X Ello, Lyodra dan Tiara Andini. Pada malam The Result Show – X Factor Indonesia Grand Final juga akan menampilkan top 12 X Factor Indonesia.

Mengetahui Simple Plan bakal jadi bintang tamu pada The Result Show – X Factor Indonesia Grand Final, Senin (18/4) malam, membuat warganet histeris. Mereka meramaikan kolom komentar Instagram post Hary Tanoesoedibjo dengan berterima kasih karena menghadirkan band favorit saat remaja.

“Waaaah bisa melepas rindu,” tulis akun @davidarmyanto. “Congrats MNC n always success,” ujar akun @glovidny30.

Warganet juga antusias memberikan dukungan kepada para jagoannya di The Result Show – X Factor Indonesia Grand Final. Akun @ohsifenty berkomentar “Saya pilih 2nd Chance Pak” atau akun @kangdadangr yang mendukung Danar tampil sebagai yang terbaik Senin (18/4) malam nanti.

(dwk)