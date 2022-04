BRITNEY Spears mengandung anak ke-3 tahun ini. Britney Spears berencana untuk istirahat panjang dari industri musik untuk fokus pada dirinya sendiri.

Tak main-main, pelantun "Oops!...I Did It Again" itu mengumumkan bahwa dia akan rehat atau break bermusik selama 10 tahun. Rencana itu diungkapkan oleh Britney melalui akun Instagramnya, Rabu 13 April 2022.

"Mari kita buat istirahat 10 tahun!!. Dengan bayi yang saya kandung, pikiran saya pagi ini adalah, 'Saya sangat takut untuk membuat kesalahan ... Akankah saya cukup bijaksana ??? Akankah saya cukup naluriah ???',” tulis Britney pada foto berisikan curhatan panjangnya, dikutip oleh MNC Portal Indonesia.

Dalam diary online-nya itu, Britney juga mengecam media yang selalu menghakiminya dengan menyebut ia telah "melakukan hal yang salah" selama hidupnya sebagai seorang ibu. Hal itulah yang kemungkinan besar melandasi niatannya untuk berhenti berkarya di dunia hiburan.

"Tuhan tahu saya bukan orang suci, tetapi media menghancurkan saya ketika saya pertama kali menjadi seorang ibu.” tulis pelantun ‘Toxic’ itu.

Pada bagian akhir tulisan panjangnya, Britney mengungkapkan rencana aktivitas apabila dirinya benar-benar rehat bermusik selama 10 tahun, dimana tampaknya artis kelahiran 2 Desember 1981 ini ingin bersenang-senang sebagai seorang ibu dan istri. "Sudah waktunya bagi saya untuk berpikir ... buku ... makeup ... film klasik ... percakapan yang hebat ... dan seks terbaik yang pernah ada !!!.” serunya. Adapun sebagai informasi, Britney pertama kali mengumumkan bahwa dia memiliki bayi di perutnya pada Senin 11 April 2022 lalu. Melalui akun Instagram nya, penyanyi "Baby One More Time" itu bahkan menyebut bahwa ia mungkin mengandung anak kembar. "Jadi saya melakukan tes kehamilan ... dan uhhhhh ... saya punya bayi," ungkapnya. “Jika 2 [bayi] ada di sana ... saya mungkin akan kehilangannya (re : berat badan).” tandas Britney Spears.